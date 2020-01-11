郭董怒要高虹安裸退民眾黨？ 蔡壁如否認

外傳郭台銘要子弟兵、當選台灣民眾黨不分區的鴻海集團大數據辦公室主任高虹安（右）退出民眾黨，蔡壁如（左）否認這個消息。（資料照）

2020-01-12 00:51:10

〔記者陳璟民／台北報導〕總統及立委大選落幕，鴻海集團創辦人郭台銘的人馬，只有與台灣民眾黨合作的鴻海集團大數據辦公室主任高虹安當選不分區立委，傳出郭董顧慮高虹安未來可能沒辦法執行他的意志，氣得要她退出民眾黨，若這樣，郭家軍這席立委也沒了，對此，民眾黨主席柯文哲心腹、不分區立委第五名當選人蔡壁如昨晚（11日）受訪否認有此事，她強調，「不會，不會，我們剛剛有聯繫一下，沒有問題，沒有問題，絕對不會有問題」。

不過，民眾黨計票直播之夜，柯文哲晚上約9點演說及受訪之後，等待確認第五席蔡壁如是否當選的期間，高虹安已離開現場，據傳是要去上節目，而到蔡壁如確定上榜，5席立委要受訪、合照時，獨缺高虹安，引人揣想；記者撥打高虹安手機，跳進語音信箱，留話尚未獲得回應。

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蔡壁如被詢及開票心情有像洗三溫暖的過程嗎？她表示，講內心話，她一直覺得自己不會上，剛開始來計票現場時心情滿平靜的，現在突然覺得有一股責任，未來要當專業的社福委員，至於台灣民眾黨的黨務，她還是以媽媽的角色，協助秘書長張哲揚健全黨的制度。此外，人才是黨的一切，透過不同階層與活動尋找人才，人才庫的建立是民眾黨很急迫的目標。

民眾黨不分區立委第一名賴香伶與眾人歡呼「一五連線，我們做到了」，她說，人民選擇想要改變的心與力量已經出來了，年輕朋友給民眾黨很多期待，世代問題最重要，勞工朋友希望有更好改變，希望台灣跟民眾黨一樣永續發展。

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高虹安（右）說，郭董要她退出民眾黨的傳言子虛烏有。（資料照）

民眾黨計票直播之夜，柯文哲演說及受訪之後，等待確認第五席蔡壁如是否當選的期間，高虹安已離開現場。（記者張嘉明攝）

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