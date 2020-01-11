蔡英文勝選感言：不會忘記承諾「會留下一個更好的國家給你們」

2020總統大選蔡英文總統順利連任成功，蔡總統在勝選晚會向上萬支持者致詞表示，能夠領導這個國家，是我一生最大的榮幸，謝謝給我這個機會」。並強調，「我不會忘記對你們的承諾，會留下一個更好的國家給你們」。（記者朱沛雄攝）

2020-01-11 23:33:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統大選蔡英文總統順利連任成功，蔡總統在勝選晚會向上萬支持者致詞表示，能夠領導這個國家，是我一生最大的榮幸，謝謝給我這個機會」。並強調，「我不會忘記對你們的承諾，會留下一個更好的國家給你們」。

蔡總統說，全體台灣人民大家晚安大家好，今天晚上是屬於全體台灣人的晚上，謝謝台灣人民的勇氣和堅持，「蔡英文守住了，我們一起守住這一塊自由的土地、民主的堡壘，此時此刻心中只有感謝，謝謝大家。

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蔡總統表示，台灣人民再一次在世界面對展現尊嚴和自信，今天自信的展現將是明天各大媒體的焦點，我們每一個人都是主角，全世界民主國家都會為台灣這次的決定感到高興，中華民國台灣這麼美麗的國家，你怎麼捨得不多看它一眼，在這裡要向大家說，「我能夠領導這個國家是我一生最大的榮幸，謝謝給我這個機會」。

蔡總統提及，也要謝謝兩個競選對手韓國瑜及宋楚瑜先生，在競選過程難免有意見不一致地方，但謝謝他們共同將台灣民主往前推進一步。

蔡總統表示，民進黨贏是民主、國民黨贏是民主、親民黨營是民主，台灣人民最引以為傲的是，從來不是特定政黨總是在每一次民主選舉勝選，選後彼此包容，不分黨派團結合作，要謝謝台灣人給她的支持。

蔡總統提及，做的好的改革會繼續，做的不好的會反省，要致上最深的感謝，也要感謝不眠不休警消國軍弟兄，也會謝謝年輕朋友，知道有些人從國外回來只為了投我一票，有些人沒買到車票乾脆站著回去，還知道有些人投票時手還發抖，這個就是民主的重量、自由的滋味，要謝謝年輕朋友，你們是勇敢的台灣孩子。

蔡總統強調，「我不會忘記對你們的承諾，會留下一個更好的國家給你們」，也要謝謝競選搭檔清德，未來四年會好好搭檔，也要感謝副總統陳建仁大仁哥，謝謝陳副總統四年來做最堅強的隊友，未來還有很多事情要請其幫忙，還要謝謝蘇貞昌院長主導的行政團隊。

蔡總統談及，行政團隊把過去一年來打下成績，要謝謝蘇貞昌院長接下重擔，也要感謝民進黨主席卓榮泰、菊姐。最後要謝謝那些沒有投票給我的朋友，我們都是台灣人，所有台灣人都是家人，要展開心放下對立，擁抱我們的家人。

蔡總統說，民進黨不會辜負台灣人民的期待，未來四年會繼續保護民主、繼續推動改革，期許未來團隊有使命，打造美好的國家。這一次選舉結果是台灣人民的勝利，相信全世界和對岸都聽到了，要呼籲對岸正視台灣人民的選擇，兩岸互不否認，確保台海和平穩定現狀。

蔡總統更呼籲北京當局，和平、對等、民主、對話這八個字，是兩岸重要啟動良性互動、長久穩定發展的關鍵。也是這樣，才是讓兩岸人民拉近距離的唯一途徑。今天我們守住民主自由，明天讓我們團結在一起，一起克服所有挑戰、所有困難。

2020總統大選蔡英文總統順利連任成功。（記者朱沛雄攝）

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