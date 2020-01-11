美女刺客瓜分票源 竹市綠營老將鄭宏輝意外落馬

鄭宏輝（中）晚間宣布敗選。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-11 23:27:51

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市自從2014年林智堅以千餘票險勝市長寶座以來，民進黨連續3次大選都獲勝，然而這次推出連任5屆的資深議員鄭宏輝，挾著五星市長林智堅的強力輔選，結果卻意外敗陣，地方人士都頗感訝異，咸有跌破眼鏡之感。

平心而論，民進黨這次輔選鄭宏輝，可說是傾全黨之力，無論是政策、動員，格局絲毫不輸前三次大選，但民進黨萬萬沒想到，這次「小綠」時代力量殺出超高顏值且身兼工程師、母親等多面向角色的美女刺客高鈺婷，將泛綠票源嚴重瓜分，但藍營卻票源歸隊，結果竟是鄭宏輝意外中箭落馬。

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從事實面來說，林智堅近來的施政滿意度有將近8成，是全台灣的佼佼者，但是他連任市長的得票率卻只有五成，顯見竹市藍營的鐵票撼動不易。此外，原本支持綠營的議會新民意問政聯盟，帶槍投靠國民黨團，也壯大了國民黨的基本盤。

上回柯建銘雖在時代力量邱顯智的參戰下，仍以1萬多票擊敗鄭正鈐，但這回的三腳督卻已非當時氛圍，這次時代力量同樣傾全黨之力輔選高鈺婷，猛打鄭宏輝炒地，在空戰與年輕族群票源中大有斬獲，結果票數衝高，在敵我消長的效應下，原本泛綠陣營有機會領先，卻因票源嚴重分散，導致雙雙落選，眼睜睜看著團結的藍營笑到最後。

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