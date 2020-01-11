國民黨慘遭「三殺」 國會過半、吳敦義任院長全夢碎

國民黨本屆總統、立委大選皆未達標。（記者張忠義攝）

2020-01-12 01:01:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2018九合一選舉大勝，外界普遍認為氣勢將延續到2020總統、立委大選，但候選人韓國瑜在這期間民調不斷下探，加上不分區立委名單備受爭議，選情轉為悲觀。最終韓國瑜以超過260萬票的差距落敗，區域立委也僅25席不如預期，不分區立委13席雖比2016年來得多，但排名第14位的黨主席吳敦義遭拒於門外，未來4年將持續面對民進黨單獨過半的態勢。

國民黨選前評估，除韓國瑜當選總統外，區域立委可拿下43席，不分區則衝到14席，共57席取得過半席次，但結果事與願違，三項預估皆沒達標，等同「三殺」。

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最令人意外的選區，莫過於台中市第二選區台灣基進黨陳柏惟，以黑馬之姿戰勝海線顏家勢力顏寬恒；新北市第十二選區在聲量極大時代力量立委黃國昌轉為不分區後，一般認為是老將國民黨李永萍再起，卻輸給本屆大選最年輕候選人民進黨賴品妤。

此外，由民進黨高嘉瑜與國民黨李彥秀角逐的台北市第四選區，雖然被視為是戰況膠著的一級戰區，但國民黨在此選區已三連霸，加上李彥秀在2016年國民黨大逆風的情況下，打敗強敵北市副市長黃珊珊，外界看好度仍較高，但最終以些微差距敗下陣來。

此外，挑戰桃園市立委三連霸的國民黨陳學聖，敗給無黨籍候選人趙正宇；曾任桃園市長的國民黨吳志揚，也無法在桃園市第二選區為國民黨搶下一席。至於在濁水溪以南更是一片綠油油，6個縣市立委由民進黨全包。

雖然國民黨不分區立委斬獲13席，高出2016年的11席，但吳敦義無法如願進入國會，讓國民黨在國會過半，吳敦義擔任國會議長的計畫破滅。

隨著選舉大敗，吳敦義在副主席兼秘書長曾永權及一級黨務主管、部分不分區立委候選人陪同下召開記者會，宣布將與所有從事選舉事務的一級主管、副主席、秘書長、副秘書長等，於下週三在中常會集體請辭。

國民黨權力核心將面臨真空，無疑是兵家必爭，韓國瑜雖然敗選，但獲得552萬2119票仍高於2016年成績，且仍有大批死忠韓粉支持，甚至已有人勸進韓角逐黨主席，無論如何，國民黨在此次大選後的發展，勢必成為外界關注焦點。

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