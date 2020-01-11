區域立委》綠48席、藍25席 民進黨席捲濁水溪以南

蔡英文總統（前排中）在這次大選狂奪817萬票，創史上新高，區域立委73席中，民進黨取得48席，國民黨取得25席，民進黨更連續2屆囊括濁水溪以南所有席次。（記者朱沛雄攝）

2020-01-12 00:12:10

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選結果出爐，總統蔡英文得票數創史上新高，但在區域立委部份選區則戰況激烈，最終結果73席區域立委，民進黨取得48席，國民黨取得25席。民進黨連續2屆囊括在濁水溪以南的所有席次。

2020縣市區域立委選舉結果出爐，73席區域立委，民進黨取得48席，國民黨取得25席，台灣基進取得1席，無黨籍則有5席，時代力量在2位現任立委退黨的情況下，本屆區域立委全軍覆沒。平地及山地原住民6席立委，則由國民黨拿下4席，民進黨拿下2席，無黨籍拿下1席。

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以地區來看，在韓流退潮的情況下，民進黨在台中、高雄等地區一掃2018年縣市長選舉失利的陰霾，其中台中較上屆多搶回2席，高雄更順利保住8席所有立委席次，綠營本屆在台北市、台中市都較上屆增加席次。但藍營也在新北市、桃園市、新竹市、台中市各搶回1席立委席次。

此外，平地原住民和上屆相同維持2藍1綠，山地原住民則打破原先由藍營掌握的局面，成功搶下史上第1席山地原住民席次

雙北激戰：綠營北市取回1席 藍營新北收復1席

本屆北市多個選區競爭激烈，激戰區的現任立委蔣萬安及林昶佐皆保住原有席次，僅台北市第4選區民進黨候選人高嘉瑜擊敗現任立委李彥秀，使得民進黨較上屆進步1席。

新北方面，民進黨在除了淡水區現任立委呂孫綾失守1席外，其餘8席現任立委全數連任，而「太陽花女神」賴品妤也在原本時力立委黃國昌的選區，為民進黨搶下1席，民進黨維持在新北市的9席，力壓國民黨的3席。

基隆市在挾著執政優勢的情況下，民進黨現任立委蔡適應也順利取得連任。

桃竹苗：民進黨失守竹市 桃市遭打成平手

桃園市方面，在民進黨現任立委鄭寶清連任失利的情況下，藍綠打成3比3平手；民進黨在新竹市面臨時代力量及國民黨的夾殺，最終民進黨候選人鄭宏輝敗給了國民黨候選人鄭正鈐。

新竹縣這次增為2個席次，皆由國民黨候選人拿下，苗栗縣2席也與上屆相同，同樣由國民黨囊括。

中部：基進陳柏惟大驚奇 綠營台中奪回2席

台中市第2選舉區上演本屆最大驚奇，台灣基進「3Q」陳柏惟擊敗現任立委顏寬恒，再加上第5選區民進黨新人莊競程力壓國民黨老將沈智慧，使綠營在台中市挽回市長選舉失利的局面，一舉取得6席。至於從時力退黨獨立參選的現任立委洪慈庸，最終仍不敵二度交手的國民黨候選人楊瓊瓔。

彰化、南投地區則維持上屆格局，彰化呈現3綠1藍，南投2席則再度由國民黨囊括。

南部：韓流退潮 民進黨連2屆濁水溪以南全壘打

民進黨在高雄一掃2018年縣市長選舉的大輸韓國瑜的陰霾，高雄市今年8席立委席次，民進黨上演全壘打。而濁水溪以南的雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，綠營也拿下所有席次。

東部地區：傅崐萁捲土重來 民進黨失守花蓮

上屆立委選舉民進黨在東部3席全壘打，本屆宜蘭縣現任立委陳歐珀，及台東縣現任立委劉櫂豪雙雙取得3連霸連任，但民進黨則在花蓮縣面臨前縣長傅崐萁的挑戰，最終現任立委蕭美琴不敵捲土重來的傅崐萁。

離島地區：2藍1綠維持不變 李問挑戰連江失利

離島方面則維持2藍1綠局面，澎湖縣現任立委楊曜順利取得3連霸，金門縣國民黨候選人陳玉珍勝選，民進黨雖然派出「淡菜男」李問，挑戰連江縣艱困選區，但仍無法阻止現任立委陳雪生取得立委3連霸。

原住民立委：平地原民藍2綠1 綠營搶下史上首席山地原民立委

本屆平地原住民選情穩定，3席全數由現任立委國民黨籍鄭天財、廖國棟、民進黨籍陳瑩連任。

山地原住民方面，現任立委高金素梅得票數一枝獨秀，順利取得6連霸，但剩餘2席戰況上演3搶2激烈競爭，最終由民進黨候選人伍麗華搶下民進黨首席山地原住民立委席次，另一席則由現任立委孔文吉連任。

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