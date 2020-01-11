避媒體從安全梯進總部 韓國瑜由韓冰陪同抵總部

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韓國瑜大女兒韓冰在晚上6點50分進到總部。（記者黃佳琳攝）
〔記者許麗娟／高雄報導〕總統大選開票至今將近3小時，國民黨總統選人韓國瑜在6點50分左右已進入高雄市國民黨部的競選總部，不過韓國瑜並沒有從大門進入，媒體守候在門口與後門等候多時皆未現身，隨後才傳出已從安全梯上樓，稍後高雄市副市長葉匡時與韓冰也進到總部，韓冰戴著口罩，面對媒體拍攝兩人皆未有談話。
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