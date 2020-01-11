為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

避媒體從安全梯進總部 韓國瑜由韓冰陪同抵總部

韓國瑜大女兒韓冰在晚上6點50分進到總部。（記者黃佳琳攝）

韓國瑜大女兒韓冰在晚上6點50分進到總部。（記者黃佳琳攝）

2020-01-11 19:02:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕總統大選開票至今將近3小時，國民黨總統選人韓國瑜在6點50分左右已進入高雄市國民黨部的競選總部，不過韓國瑜並沒有從大門進入，媒體守候在門口與後門等候多時皆未現身，隨後才傳出已從安全梯上樓，稍後高雄市副市長葉匡時與韓冰也進到總部，韓冰戴著口罩，面對媒體拍攝兩人皆未有談話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2020不分區戰況曝光！綠營暫得14席、藍營13席（不斷更新）
2020-01-11 19:06

2020不分區戰況曝光！綠營暫得14席、藍營13席（不斷更新）
韓粉無語問蒼天 落淚期待逆轉勝
2020-01-11 18:59

韓粉無語問蒼天 落淚期待逆轉勝
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！

只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
承認敗給陳柏惟 顏寬恒：是我努力不夠
2020-01-11 18:47

承認敗給陳柏惟 顏寬恒：是我努力不夠
高雄神準「章魚哥」正義里開完 蔡英文贏韓國瑜近乎一倍
2020-01-11 18:36

高雄神準「章魚哥」正義里開完 蔡英文贏韓國瑜近乎一倍
政治今日熱門
2020-01-10 20:11

「小英我們來了！」 海外援軍返抵國門惹哭網友

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-10 21:06

發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑

2020-01-11 19:06

2020不分區戰況曝光！綠營暫得14席、藍營13席（不斷更新）

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播