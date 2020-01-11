美國會4重量級領袖聯名！要求世界銀行說明台籍員工爭議

世界銀行（World Bank）去年12月傳出要求台灣籍員工必須有中國護照才能在世銀工作。此事引發爭議，世銀後來雖表示已修改規則，不過美國參眾兩院4位重量級議員，近日聯名致函世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）關切此事，並要求世銀兩週內提出說明。（翻攝自美國眾議院網站）

2020-01-11 18:55:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界銀行（World Bank）上月傳出要求台灣籍員工必須有中國護照才能在世銀工作。此事曝光後引發爭議，世銀後來雖表明已修改規則，不過，美國參、眾兩院4位跨黨派重量級議員，近日聯名致函世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）關切此事，並要求世銀兩週內提出說明。

世銀去年12月告訴台灣籍員工，必須有中國護照才能在世銀工作，根據台灣法規，這代表台籍員工必須放棄台灣國籍，才能在世銀工作。此事引發熱議，世銀當時回應表示已經修改此項規則，卻沒有回答具體的作法為何。

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美國眾議院外委會10日公開一封聯名信，為眾院外委會民主黨籍主席安格爾（Eliot Engel）和共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul），參議院外委會共和黨籍主席芮胥（Jim Risch）和民主黨籍首席議員孟南德茲（Robert Menendez）四位美國國會領袖，於1月7日聯名致函世銀總裁馬爾帕斯，關切此事，並要求世銀於兩週內提出說明。

聯名函指出，世銀組織明確揭示「不歧視」承諾，禁止基於政治、國籍或社會出身的歧視。聯名函強調，中華人民共和國政府宣稱的「台灣是中國的一部分」觀點，不符合聯合國大會第2758號決議內容，也不是聯合國所有會員國的共識。

議員們另重申，排除台灣及持有中華民國台灣護照者有意義參與國際組織或在國際組織工作，因斷定不具正當性等論調，此並非國際社會的共識，因此世銀或任何其他國際組織不得主張此類觀點是共識。

外交部今天對此表示誠摯感謝，並強調台灣將持續與美國、理念相近國家及國際友人合作，堅定捍衛我國人民貢獻國際社會的權益與機會。

外交部同時呼籲，世界銀行應秉持專業考量，並堅守其「不歧視」的承諾，尊重及保障台籍職員的正當權益，讓台籍專家也能善用其專業及經驗參與國際事務，共同為增進全人類福祉貢獻心力。

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