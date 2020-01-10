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柯文哲：民眾黨要成超越藍綠的政治新勢力

台灣民眾黨選前造勢晚會，民眾黨台黨主席柯文哲致詞。（記者王藝菘攝）

台灣民眾黨選前造勢晚會，民眾黨台黨主席柯文哲致詞。（記者王藝菘攝）

2020-01-10 22:52:23

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨「民眾站出來」選前之夜，今晚在台北車站行旅廣場舉行，黨主席柯文哲喊出要讓民眾黨成為「超越藍綠的政治新勢力」，強而有力監督政府，他說，過去國民黨執政不力，淪為在野黨，連監督執政能力也做不好，只會丟水球、撕預算書，遇到反對的政策也沒有能力辯論，說要釋憲，我說你乾下跪投降算了，最近國民黨立委衝撞外交部，還搞出見縫插針、夾手她人，實在是鬧笑話。

柯文哲表示，民眾黨以專業為導向，以海選向天下徵才，不分區名單多元、專業，沒有五府千歲，沒有派系分贓，也沒有吳斯懷這種與主流民意脫節的人，民眾黨的不分區立委到立法院個個能打。

他還說，民眾黨不會變成大黨的側翼，過去所謂第三勢力，還是沒有脫離藍綠惡鬥泥淖，結果不是變成小藍就是小綠，有的黨主席被收買，黨章都不見了，有的退黨說是無黨籍的，我怎麼看他都像是民進黨，有的根本就是側翼跟打手，我認為如果要選擇這些小黨，乾脆投國、民兩黨就好，民眾黨不一樣的道路，不會陷入統獨意識形態之爭，我們高舉國家治理，要開創跟藍綠不同的道路，不會自稱小黨，要成為台灣第一大黨。

柯強調，民眾黨有實際執政經驗，證明理念可以實現，在台北執政5年，努力蓋社會住宅，實踐居住正義，推動單一且自住房屋稅率減半，實施鄰里交通改善計畫，改建老舊市場，實現西區門戶計劃，正在進行東區門戶計畫，今年9月起每個校園都有光纖網路等成績，這些都證明民眾黨是有能力與執行力的政治新勢力，不是只有空口說白話。

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