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國民黨新北選前之夜連線高雄 侯友宜：支持力量都回來了

國民黨今天在板橋第一運動場舉行「新北選前之夜」造勢晚會，新北市長侯友宜、前總統馬英九與前新北市長朱立倫同台為12位立委候選人助選。（記者賴筱桐攝）

國民黨今天在板橋第一運動場舉行「新北選前之夜」造勢晚會，新北市長侯友宜、前總統馬英九與前新北市長朱立倫同台為12位立委候選人助選。（記者賴筱桐攝）

2020-01-10 23:04:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨今晚在板橋第一運動場舉辦「新北選前之夜」造勢活動，前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等人站台助講，新北市前後任市長朱立倫與侯友宜同台為12位立委候選人催票、拉票，更與國民黨總統候選人韓國瑜在高雄的造勢晚會連線，掀起活動高潮。

侯友宜表示，這幾天他陪同12位立委候選人掃街，在車上跟民眾揮手，氣氛好像回到2018年參選市長，「那種氣勢與支持力量都回來了！」9年來他看到新北市進步發展，可惜國民黨現任只有2席立委羅明才與林德福，去向中央拜託時，人家也不一定給你，在立法院舉雙手、雙腳表決也比輸別人，中央給新北市的預算永遠是六都最少的。

侯友宜說，新北市未來的大建設，需要12個立委與他一起拚，「侯友宜很寂寞，一個人跟2個立委力量永遠不夠」，他呼籲民眾催票、拉票、投票，支持韓國瑜與國民黨立委當選，成為他最強的後盾。

朱立倫表示，民主政治是做得好繼續做，做不好就要「換人試試看」，1年前全民用選票給民進黨教訓，當時全台最大黨是「討厭民進黨」，民進黨很會選舉，但執政無能，民進黨違反民主政治，只會用抹黑、抹紅、抹黃的手段，請民眾支持韓國瑜與國民黨立委，讓中華民國重新站起來。

國民黨新北選前之夜造勢活動與高雄夢時代選前之夜連線。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北選前之夜造勢活動與高雄夢時代選前之夜連線。（記者賴筱桐攝）

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