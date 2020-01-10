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飛1.2萬公里回台挺小英 正妹畫家哽咽：怕下次回家人事已非

一名專程從加拿大多倫多搭機回台投票的海外青年代表、正妹畫家陳瑋璇在致詞時提到，身為首投族的她，這是她第一次參與選舉，因為「我害怕下次回家人事已非」。（圖擷取自本報YouTube直播）

一名專程從加拿大多倫多搭機回台投票的海外青年代表、正妹畫家陳瑋璇在致詞時提到，身為首投族的她，這是她第一次參與選舉，因為「我害怕下次回家人事已非」。（圖擷取自本報YouTube直播）

2020-01-10 21:59:22

〔即時新聞／綜合報導〕選前最後一天，民進黨「團結台灣 民主勝利」造勢晚會，今晚7點在凱道登場，總統蔡英文也壓軸上場，活動還沒開始就吸引大批民眾前往力挺。一名專程從加拿大多倫多搭機回台投票的海外青年代表、正妹畫家陳瑋璇在致詞時提到，身為首投族的她，這是她第一次參與選舉，因為「我害怕下次回家人事已非」。

民進黨選前之夜造勢晚會由蔡英文執政紀錄影片開場，短短幾分鐘的影片蒐集了蔡英文執政近四年來的所有成績，現場轉播畫面捕捉到有支持者感動落淚。主辦單位並找到來自五大洲、三大洋共80位的海外青年返台，由代表陳瑋璇上台致詞，力挺蔡英文連任。

陳瑋璇表示，這次為了選舉，她從加拿大飛越12000多公里回到台灣投票，因為很想盡一己之力替台灣做點事情，也坦言這次是自己第一次參加選舉，「蔡英文帶給很多女性力量，讓女性也敢投身企業界、各行各業替台灣奮鬥。」

陳瑋璇說，這次排除萬難回到台灣投票，因為我們感到民主自由可貴，在國外每當向西方人自我介紹，都很有自信大聲說來自亞洲最自由、重視人權的台灣，對方聽到露出驚訝表情，並深深記住台灣，所以這次希望回家投票，用選票為台灣做點事。

陳瑋璇在過程中也一度講到哽咽，提到這次搭乘加拿大航空的班機回台灣，但台灣的名字後面卻被加上中國，讓她感到相當生氣，「我憤怒擔憂，我害怕下次回家人事已非，支持蔡英文的原因有很多，我始終深信，不管改變的道路多漫長，不管道路多少險阻，都沒有人可以阻擋進步的力量」。

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