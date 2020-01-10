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宋楚瑜：很同情韓國瑜 被國民黨高層當傀儡耍

親民黨總統候選人宋楚瑜今天在雙北掃街拜票，晚上在競總前舉辦晚會。（親民黨提供）

親民黨總統候選人宋楚瑜今天在雙北掃街拜票，晚上在競總前舉辦晚會。（親民黨提供）

2020-01-10 17:48:35

〔記者陳昀／台北報導〕總統大選明天決勝負，親民黨總統候選人宋楚瑜今天到雙北掃街拜票，晚上在總部前舉辦晚會；宋楚瑜受訪表示，他很同情韓國瑜，被國民黨派系高層當傀儡耍，是國民黨內鬥拱他出來，他有這個能力嗎？

宋楚瑜表示，大陸中央電視台每天找不成材的國民黨高層，他們講的是什麼話？罵台灣罵得比匈奴還兇，看到老共比奴才還奴，丟台灣人的臉，韓國瑜說中南部最支持民進黨，日子卻過最苦，但黃復興老兵過什麼日子？比國民黨高層還苦，國民黨高層一個個肥滋滋的，只要親民黨團在幫黃復興老兵爭，他們都被這些人騙了。

宋楚瑜說，很同情韓國瑜，韓就是被國民黨這些派系、高層當作傀儡耍，韓特別要去選總統嗎？不就是國民黨內鬥把他拱出來的？他有個能力嗎？上次國民黨內鬥、推出候選人時，不就是那幾個人在操縱嗎？「郭台銘曾告訴我這過程，我需要把這些狗屁倒灶講出來嗎？太丟臉了！」

宋楚瑜表示，國家元首是要為人民當家作主的，要有能力、要有正當性，結果才當選學一、兩個月的市長就在跳槽，這有正當性嗎？有跟國外打交道的經驗嗎？大家都看得出來嘛！

宋楚瑜也痛批前總統馬英九，對得起蔣經國先生嗎？把中央黨部賣給人家，幾十億到哪裡去了？經手的國發院幾十億賣出去，這些東西有交給吳敦義嗎？可憐的吳敦義接手時連薪水都發不出來。

宋楚瑜還說，「昨天那位先生」講棄保都是為了個人，大家很清楚，他們都有案在身，馬英九把這些國民黨財產賣掉，且很多是違法的、這些錢的去路都不明，這位趙先生怎麼取得中廣經營權？朱立倫當上國民黨主席後曾親自告訴他，趙少康取得中廣的錢跟另一位有很大差距，「我只是不願意去講這些國民黨過去狗屁倒灶的事」。

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