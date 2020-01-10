韓凱道造勢未達紅衫軍規格 他列8點：高鐵站爆小英就贏了

國民黨9日晚間在台北市凱達格蘭大道舉辦百萬庶民站出來的「台灣安全，人民有錢，凱道勝利晚會，總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政一同高呼凍蒜，支持者熱情相挺。（資料照）

2020-01-10 18:10:52

〔即時新聞／綜合報導〕昨（9日）國民黨總統候選人韓國瑜等人在凱道大造勢，主辦單位宣稱台下人數突破100萬。對此，前親民黨文宣部副主任吳崑玉表示，韓造勢場人很多，但大概只比去年6月1日首戰（凱道）造勢規模多一點，「未達紅衫軍規格。」他也認為年輕人投票率將成關鍵，「明天返鄉的人多，高鐵站爆了，蔡英文就贏了」。

藍綠對決誰勝出，吳崑玉在臉書列點提出8點想法：第一，韓國瑜本來就打算放棄空戰，專心打陸戰。一個多月前他民調蓋牌，策略就是連續辦大型造勢，「嚇也嚇死你，至少保住本盤不破，維持住支持者信心。」第二，知識藍、經濟藍歸隊也是必然的，「要不然他們會投小英喔？！吵吵鬧鬧，最後還是會歸隊的啦！」

請繼續往下閱讀...

第三、韓國瑜9日凱道造勢，大概跟去年6月1日韓首戰造勢規模差不多，2006年紅衫軍號稱百萬圍城時，北邊人滿到忠孝東路，東邊越過林森南，南邊塞到愛國東路，但韓9日造勢「中山南北路都大概人滿到一半左右，這是6/1日規模，未達紅衫軍規格」。

第四，吳崑玉認為，選舉如作戰，已經打到最後五分鐘，最後階段就是拚刺刀萬歲衝鋒，投票那天記得去投票，人人克盡職責，勝負交給老天，就對了。第五，吳崑玉說，讓民進黨很緊張並不是壞事，但小英頭腦算清楚的。

第六，吳崑玉指出，年輕人投票率是關鍵，「明天返鄉的人多，高鐵站爆了，蔡英文就贏了；相反的，投票所面孔都是老人，韓國瑜就贏了」。第七，吳認為，台灣選民會有自己的判斷，而且能很神奇的取得平衡，「這次是總統選舉，事涉身家性命，不敢輕易出氣，不會這麼一面倒。而且跟對岸對選的氛圍並沒有消失，韓粉愈壯大，英派愈緊張，沒人敢苦民所苦，睡到中午再去投票」。

最後第八點，吳崑玉強調，不管你想投誰？去投票就對了，四年才拚一次刺刀，不拚對不起自己。「然後記得自己投了誰？自己的國家自己救」。

前親民黨文宣部副主任吳崑玉表示，韓造勢場人很多，但大概只比去年6月1日首戰（凱道）造勢規模多一點，「未達紅衫軍規格。」他也認為年輕人投票率將成關鍵，「明天返鄉的人多，高鐵站爆了，蔡英文就贏了」。（資料照）

2006年10月10日「反貪腐倒扁總部」發起「天下圍攻」活動，大批遊行民眾將南海路染成一片火紅。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法