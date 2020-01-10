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空前密集報導台灣大選！謝志偉：德媒一致做出6結論

謝志偉表示，德國媒體空前密集報導台灣選舉，稱台灣是華人社會的民主典範。圖為3號正、副總統候選人蔡英文、賴清德。（資料照）

謝志偉表示，德國媒體空前密集報導台灣選舉，稱台灣是華人社會的民主典範。圖為3號正、副總統候選人蔡英文、賴清德。（資料照）

2020-01-10 17:29:32

〔即時新聞／綜合報導〕2020年1月11日上午8點至下午4點為總統、立委選舉投票時間，台灣駐德國代表謝志偉今（10）日在臉書指出，德國電視、報紙、網路新聞媒體，「前所未有地密集報導台灣的總統大選」，且一致做出6項重要結論。

謝志偉表示，目前距離投票開始已經不到1天的時間，至9日為止，從電視、報紙、到網路的德國新聞，前所未有地密集報導台灣的總統大選，各家媒體的評論基礎，均有提到「習近平之前威脅台灣，蔡總統強力回應，及之後香港反送中，蔡總統復表支持港人捍衛自由，獲得人民認同並與對手清楚區格，這是選戰的主要轉捩點。」

此外，謝志偉觀察出，各德媒也一致做出6項重要結論，分別是「台灣是華人社會自由民主的典範」、「此典範正受中國強力威脅」、「蔡英文總統抗中保台」、「中國國民黨及韓國瑜皆親中，有跡象顯示中國干預台灣大選」、「這場選舉是『台灣民主及國家意識』對抗『中國民族主義之戰』」、「選舉結果不僅關乎台灣，且關乎香港及中國」。

網友們的知訊息，均相當感動地留言表示「蔡總統的氣度，草包如何能比」、「在台灣的我們唯一能做的，票投進去，守護台灣」、「我醒來，就要去投票」、「我台灣我驕傲，台灣加油」、「希望明天我們不會讓世界失望」、「確保代代子孫可以安定生活在自由民主的台灣」。

謝志偉臉書全文

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