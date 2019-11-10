李佳芬：小學教「使用自己的身體」與民法衝突

李佳芬（左）週日在台北舉辦「佳芬講堂」，藝人郭子乾（右）扮演韓國瑜擔任來賓。（記者羅綺攝）

2019-11-10 21:50:05

〔記者羅綺、林曉雲／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬週日在救國團劍潭海外青年活動中心舉辦「佳芬講堂-第二堂」，現場有民眾激動說「女同性戀、男同性戀放小學性別教育就算了，現在又多一個跨性別LGBT，家長受不了」。李佳芬回應，「這要有執政權，才能有下一步」。

這名聽眾激動地說，孩子像張白紙，卻被「同志教育」污染，「同志教育」應該退出校園，「同志教育是蔡英文最大的敗筆，為什麼不用這一點去攻擊民進黨？很多家長因為受不了，現在學校教育在傷害我們的兒童」。

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李佳芬回應，站在教育的立場，應該要讓14歲的孩子先認識自己的身體，到國高中以後才教孩子「如何使用自己的身體」，但如今順序顛倒了，在小學階段就教「如何使用自己的身體」，造成家長憂慮。

李佳芬進一步指出，民法規定14歲以下不能有任何性行為，但現在的教科書卻教導孩子「如何使用自己的身體」，兩者明顯衝突；李佳芬也強調，要改變現狀，前提是要有執政權。

另一位聽眾提問：「很多年輕人都被『1450』洗腦，很多公正的平台是被切割的，這個問題也衍生為家庭的紛爭，造成家長與孩子的衝突，該如何避免？」

對此李佳芬回應，「1450」這問題在短時間內沒辦法矯正，解決問題的方法是慢慢累積出來的。

此外，一位年長的民眾向李佳芬建議，除了教雙語，也要教傳統的禮義廉恥、尊老敬賢，「孩子在民進黨的殘害下，這些都沒有了」。

李佳芬回應，四維八德是我們的核心文化，如果家長有共識，應該支持老師，讓老師不用擔心會被告，同時也要教導孩子反求諸己，凡事不要老是責怪別人，要學會檢討自己。

對於選舉言論，教育部不予回應，但嚴正駁斥，教育部只有依法推動性別平等教育，從未有同志教育，教育部澄清上百次，譴責有心人扭曲事實。

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