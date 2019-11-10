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必勝！新北催票 蔡英文喊話：支持者傾巢而出
2019-11-10 20:59:29
〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統競選連任今天成立「新北市小英姐妹會」，由立委余天妻子李亞萍出任總會長；蔡英文到場授證，致詞細數過去三年多政績，包括經濟成長連三季四小龍之首、國家稅收增加、長照預算增加、育兒補助、有感減稅等，邀支持者「決戰六十天、傾巢而出、此役必勝」。
蔡英文上台致詞時，先鼓勵身旁的余天夫婦，表示他們這段時間辛苦了，既要照顧女兒，又要競選，希望民眾讓余天順利連任。
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蔡英文細數政績，指出政府打拚經濟又照顧老人家、小朋友，更史上最大規模有感減稅，台灣第一至三季經濟成長率為四小龍之首，全年也將是四小龍第一；長照2.0預算從2016年的每年50億，到現在每年400億元；0到6歲兒童補助從200億元，將增加到600億元。
蔡英文也一一唱名到場的立委參選人，請支持者力挺，更特別點名「最大咖的余天」，表示大家欠他很多，要幫助余天當選。
但蔡英文介紹新北各區立委時，將第一選區呂孫綾講成「呂秀....」，趕緊改口是「呂孫綾」，自嘲「總統已經連跑十天行程，需要加點油」。