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民眾黨進國會成「立院大怪獸」？ 柯文哲：訴求跳脫藍綠泥淖

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左三）今至苗栗白沙屯拱天宮參拜，並為黨籍苗栗第一選區立委參選人朱哲成造勢（左四）。（記者鄭名翔攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左三）今至苗栗白沙屯拱天宮參拜，並為黨籍苗栗第一選區立委參選人朱哲成造勢（左四）。（記者鄭名翔攝）

2019-11-10 22:06:11

［記者鄭名翔／苗栗報導］民進黨北市第七選區立委參選人許淑華批，台灣民眾黨若進軍國會，恐少數人控制法案，成為「立院大怪獸」， 台灣民眾黨主席柯文哲反問，過去三年來民進黨於行政、國會全面執政，但表現如何？所以訴諸人民跳脫藍綠泥淖、「台灣重開機」，並以國家治理作為核心價值，爭取認同。

許淑華受訪時稱，民眾黨想以「藍綠不過半」口號搶立委席次，但很可能淪少數立委控制法案，成為「立院大怪獸」，造成國政推動的障礙，並批民眾黨以「討論藍綠」為號召，卻看不到核心價值，跟韓國瑜的「發大財」有何異？

柯文哲今回應，台灣歷經3次政黨輪替，藍綠都曾全面執政，而民進黨都希望每個人都投給他們最好，但「過去3年多，民進黨行政及立法權都拿到情況下，你覺得怎麼樣？」前民進黨員、現民眾黨苗栗立委參選人朱哲成立即在旁補刀「我覺得不好所以退黨。」柯仍強調，要脫離藍綠泥淖，「『草包』及『菜包』之間有更好的選擇。」

柯文哲再闡述民眾黨的核心價值是「國家治理」，認為民進黨的「芒果乾」訴諸統獨意識形態，蓋過其他議題，而韓國瑜的「發大財」則沒內容，民眾黨則講求科學、務實、對話、數據、效率，這也是台灣最大問題，如前瞻計畫補助款但執行不佳，錢花下去沒效果，「都快被亞洲四小龍踢出去了」。

柯文哲戴上支持者送上的白沙屯拱天宮帽子。（記者鄭名翔攝）

柯文哲戴上支持者送上的白沙屯拱天宮帽子。（記者鄭名翔攝）

柯文哲與熱情支持者握手合照。（記者鄭名翔攝）

柯文哲與熱情支持者握手合照。（記者鄭名翔攝）

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