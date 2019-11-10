韓國瑜副手不是江啟臣？朱立倫這樣說...

韓國瑜副手是誰？朱立倫（右）今天下午陪江啟臣（左）逛新社花海時表示，江啟臣會留在豐原、東勢山城，間接證實江啟臣不是副手。（記者陳建志攝）

2019-11-10 20:01:24

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的副手是誰引發關注，前新北市長朱立倫今天早上受訪時曾說人選是誰「要去問問江啟臣」，下午陪江啟臣前往新社逛花海時，再度被媒體詢問此事；朱立倫說，副手是誰「我們可能都知道」，但還是要尊重韓市長，並說江啟臣「會繼續留在台中豐原、東勢山城為所有民眾繼續努力」！間接證實江啟臣並非韓國瑜的副手人選。

朱立倫今天下午先陪江啟臣在東勢掃街，接著到新社逛花海，不少民眾看到都和他一起合照，朱立倫也稱讚新社花海很漂亮，現場人潮洶湧很成功。

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現場媒體詢問，早上說副手要問問江啟臣，不知詢問後有沒有答案？朱立倫笑說，早上記者在問副手和誰配？但漏了一個非常優秀的江啟臣，因此他才說：「要問問江啟臣」，剛剛已經問過他，「江啟臣說會繼續留在台中豐原、東勢山城為所有民眾繼續努力！」此說法間接證實江啟臣不是韓的副手。

朱立倫說，雖然我們可能都知道答案，但還是要尊重韓市長，相信韓市長這兩天就會公布副手人選，一定是有加分，一定能和他同心協力，祝福韓市長和他的副手一起爭取2020勝選，他會和江啟臣一起當助手打贏選戰。

對於選戰還沒結束，國民黨卻傳出卡位戰，朱立倫也說，這樣的傳言對於國民黨相對不利，目前最需要的是團結、不分彼此，絕對不要讓人有見縫插針的機會，大家都要稟持全力幫忙、不要位子的心情來打贏選戰。

朱立倫（右二）今天下午陪江啟臣（右一）到新社逛花海，不少民眾搶著和2人拍照。（記者陳建志攝）

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