為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蘇貞昌為鄭宏輝站台 盛讚沒有人比他更瞭解新竹市

行政院長蘇貞昌為鄭宏輝站台，盛讚沒有人比他更瞭解新竹市。（記者蔡彰盛攝）

行政院長蘇貞昌為鄭宏輝站台，盛讚沒有人比他更瞭解新竹市。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-10 19:44:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕行政院長蘇貞昌今天抵達新竹市立法委員參選人鄭宏輝競選總部，為鄭宏輝助攻選情。蘇貞昌大力推薦鄭宏輝是會做事的好人才，也是新竹市歷練最夠、最完整的立法委員候選人。

連續假期兩日，新竹市立法參選人鄭宏輝除了市長林智堅、立院總召柯建銘聯手力挺外，前行政院長賴清德、現任行政院長蘇貞昌到場力挺，顯示鄭宏輝在政壇的好人緣，集結許多政壇大咖背書。

蘇貞昌表示，認識鄭宏輝已經20幾年，鄭宏輝有很豐富的中央與地方的歷練，是會做事的好人才，更是新竹市歷練最夠、最完整的立法委員人選。鄭宏輝將青春歲月都獻給新竹市，沒有人比他還瞭解新竹市，對於執行效率蘇貞昌也給予高度肯定。蘇貞昌呼籲民眾用選票選對人，會做事，能改變新竹市，期待鄭宏輝與林智堅能共同攜手打拼、建設新竹市。

鄭宏輝表示，對於公共政策的理念，在規劃需要遠見、決策需要魄力、執行需要效率。他說，未來前進國會，將秉持蘇貞昌會做事的理念，爭取更多地方建設與經費，提出三道金牌政見「下水道、通學步道、人行步道」打造人本城市，也要和林智堅一起合作，共同努力打拼，讓新竹市民的生活更幸福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
百工百業千人造勢 賴清德赴竹市挺鄭宏輝進國會
2019-11-09 16:28

百工百業千人造勢 賴清德赴竹市挺鄭宏輝進國會
立委參選人鄭宏輝 周日辦親子場「神奇遊樂園」
2019-11-06 19:44

立委參選人鄭宏輝 周日辦親子場「神奇遊樂園」
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
鄭宏輝提體健三政策 建立一貫化培訓機制
2019-10-29 12:37

鄭宏輝提體健三政策 建立一貫化培訓機制
新竹瘋萬聖 立委參選人變身「鋼鐵宏輝」
2019-10-27 22:19

新竹瘋萬聖 立委參選人變身「鋼鐵宏輝」
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
鄭宏輝提外送員權益保障3大主張 首要為納保、輔導新創經濟
2019-10-20 13:28

鄭宏輝提外送員權益保障3大主張 首要為納保、輔導新創經濟

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播