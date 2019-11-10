蘇貞昌為鄭宏輝站台 盛讚沒有人比他更瞭解新竹市

行政院長蘇貞昌為鄭宏輝站台，盛讚沒有人比他更瞭解新竹市。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-10 19:44:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕行政院長蘇貞昌今天抵達新竹市立法委員參選人鄭宏輝競選總部，為鄭宏輝助攻選情。蘇貞昌大力推薦鄭宏輝是會做事的好人才，也是新竹市歷練最夠、最完整的立法委員候選人。

連續假期兩日，新竹市立法參選人鄭宏輝除了市長林智堅、立院總召柯建銘聯手力挺外，前行政院長賴清德、現任行政院長蘇貞昌到場力挺，顯示鄭宏輝在政壇的好人緣，集結許多政壇大咖背書。

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌表示，認識鄭宏輝已經20幾年，鄭宏輝有很豐富的中央與地方的歷練，是會做事的好人才，更是新竹市歷練最夠、最完整的立法委員人選。鄭宏輝將青春歲月都獻給新竹市，沒有人比他還瞭解新竹市，對於執行效率蘇貞昌也給予高度肯定。蘇貞昌呼籲民眾用選票選對人，會做事，能改變新竹市，期待鄭宏輝與林智堅能共同攜手打拼、建設新竹市。

鄭宏輝表示，對於公共政策的理念，在規劃需要遠見、決策需要魄力、執行需要效率。他說，未來前進國會，將秉持蘇貞昌會做事的理念，爭取更多地方建設與經費，提出三道金牌政見「下水道、通學步道、人行步道」打造人本城市，也要和林智堅一起合作，共同努力打拼，讓新竹市民的生活更幸福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法