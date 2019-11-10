遭諷打「悲情牌」 李亞萍邊致詞邊哭：我原諒這些人

李亞萍（右）邊哭邊致詞，余天（左）緊攬著妻子的肩膀打氣。（記者陳心瑜攝）

2019-11-10 19:10:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統競選連任的「新北市小英姐妹會」今天舉行成立大會，由立委余天妻子李亞萍出任總會長。李亞萍一拿起麥克風，還沒致詞就掉下眼淚，前民進黨副秘書長徐佳青趕緊遞上衛生紙，余天也上台安撫。

李亞萍說，女兒余苑綺直腸癌復發，她相當心疼，更說有人在網路上嘲諷她跟余天為立委選情、藉此打悲情牌，更令她遺憾，但是她會「原諒這些人」，因為台灣需要包容、團結，她相信余苑綺一定會好起來，更說需要蔡英文總統連任，領導台灣走向正確路途。

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李亞萍說，余苑綺堅強對抗病魔的精神鼓勵了她，她相信余苑綺一定會好起來，不僅會陪剛出生的兒子長大，未來更會看到「兒子的兒子」長大。

余天致詞時說，謝謝大家這段時間給女兒的支持，也表示2020大選相當重要，呼籲支持者都要出門投票，因為韓粉都很團結、投票率很高，更說自己的選區原本是深綠選區，但現在變成「四腳督」，甚至還有人退黨參選，他將會克服種種困難，認真打拚。

蔡英文總統將到場授證，總統府祕書長陳菊、民主進步黨黨主席卓榮泰、2020蔡英文新北市競總總幹事吳秉叡等也出席祝賀。

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