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侯友宜是國民黨黨魁最大黑馬 侯：我的黑馬是新北市民
2019-11-10 19:14:33
〔記者俞肇福／新北報導〕有媒體詢問新北市長侯友宜，外傳如果現在選國民黨黨魁，最大黑馬是新北市長侯友宜，也是最好的人選，對此侯友宜說：「我的黑馬是市民，我非常在意我的市民的大小事吧，市民大小事才是我最關心的事，所以我還是把我的心擺在市政工作上，這是我的本分，先把本分做好吧。」
至於現在還有另外一個國民黨黨魁的熱門人選，則是前副總統連戰的兒子連勝文，外界傳出連戰已經在幫他布局，媒體也詢問侯友宜，如果連勝文來當國民黨的黨魁，侯友宜怎麼看。侯友宜說：「每個人有自己的人生規劃跟想法，我們都要給他充分的尊重，我也非常開心有更多人願意，不管是政務跟黨務，站出來為市民、為中華民國做事，真的很開心。」
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侯友宜是在新北市汐止參加全國原住民樂團創作大賽決賽，接受記者提問時，做了上述表示。