東勢掃街拜票 江啟臣開胖卡、朱立倫當播音員

朱立倫充當播音員，沿街廣播為立委江啟臣拉票。（記者歐素美攝）

2019-11-10 14:59:04

〔記者歐素美／台中報導〕「各位鄉親，大家好，我是朱立倫，今天特別在這拜託所有鄉親支持江啟臣，拜託大家，拜託拜託」！前新北市長朱立倫今天充當立委江啟臣的播音員，由江啟臣開著胖卡，沿東勢區大街小巷掃街拜票，呼籲鄉親支持江啟臣。

江啟臣說，以前胖卡都是別人開，自己想開車，而且自己開更有趣，如果用自己的聲音或朱立倫市長幫我講話更有感，車上兩人也可聊天，如果民眾看到我本人，應該想多看幾言，感覺蠻好的，而且有宣傳的效果；胖卡是為這次選舉特別設計的，將Q版的江啟臣圖案貼在車上，再加「豐原山城，幸福加乘」的競選口號，應該蠻可愛的。

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朱立倫用客語、台語及國語三聲帶江啟臣宣傳，還有鄉親見狀立馬上前握手表達支持。

江啟臣說，朱立倫市長是來幫忙輔選，很關心大家，尤其是正在積極備戰中的委員們，朱市長都非常關心。

朱立侖則笑說，其實我一直很猶豫，如果江啟臣說「朱立倫你不要來了，我就知道是什麼意思了，要來就是繼續為豐原及山城來努力」；江啟臣則說「我也很擔心朱市長不來」。

朱江強調，兩人是老同事、老朋友，朱當行政院副院長時，江啟臣當新聞局長，兩人也有非常深厚的淵源，江啟臣是客家的女婿。

朱立倫說，現在當助選員都是配合每位委員的需求，顏寬恒就是給我比較愉快的挑戰，去聽海；楊瓊瓔給我很硬的挑戰，去挑戰雲宵飛車，江啟臣對我最好，只當副駕、播音員就好。

媒體詢問朱立倫擔心江啟臣不找他是什麼意思？是代表「韓江配」？朱立倫則顧左右而言他指出，江啟臣是台中山城最棒的立委候選人，今天只是當江啟臣的播音員、副駕、助選員。

立委江啟臣的胖卡，採用其Q版圖案，相當可愛。（記者歐素美攝）

立委江啟臣開「胖卡」載朱立倫沿東勢區廣播向鄉親拜票。（記者歐素美攝）

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