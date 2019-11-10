赴台中陪洪慈庸掃街 林右昌樂談減肥經

基隆市長林右昌（右）陪同立委洪慈庸到大雅菜市場掃街拜票，因瘦身有成，被稱讚「只有30出頭」歲。（記者歐素美攝）

2019-11-10 10:52:51

〔記者歐素美／台中報導〕基隆市長林右昌今天陪同立委洪慈庸到台中市大雅菜市場掃街拜票，因瘦身有成，被稱讚看起來「只有30出頭歲」，林右昌說，近2個月瘦了約8、9公斤，目標是再瘦5公所，並強調自己是認真做事的人，連戰、馬英九才是韓國瑜所謂的「白白胖胖」。

林右昌瘦身有成，今天陪同洪慈庸到大雅永興宮參拜，並到菜市場掃街拜票，大雅永興宮主委朱宗敏稱讚林右昌該應該「只有30出頭」（30多歲），林右昌笑說，我60年次。

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林右昌表示，因當市長每天行程很滿，中午沒時間吃飯，常到晚上8、9點或10點才吃飯，等於吃宵夜，而且沒有時間運動，當然會胖，最近每天早上起床先運動30分鐘，而且以前睡覺前是吃宵夜，現在是運動，吃的東西注意一點，很自然就瘦了，近2個月瘦約8、9公斤。

媒體詢問「瘦身是否是受韓國瑜的白白胖胖說影響 」？林右昌說，他（韓國瑜）搞錯了，當一個總統候選人不要一直耍嘴皮子，談國政比較重要，白白胖胖的不是我，白白胖胖的應該是像連戰或馬英九，我們是認真做事的人。

媒體再問要繼續瘦身恢復到「台版三浦春馬」時代嗎？ 林右昌笑說，那是18歲的照片，大學時真的很瘦，現在80幾公斤，目標再瘦個5公斤就差不多了，因為最近比較瘦，到菜市場，很多阿姨都跟他說「市長你不要再瘦了，這樣就好，太瘦沒扮（台語，架式）因為你現在是市長」。

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