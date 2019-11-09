母語在家學？「三聲道」網紅搬韓冰講台語影片嗆爆李佳芬

創立「足英台三聲道磅米芳」粉專推廣母語而爆紅的「阿華師」，9日在粉專發表新影片，不但找出李佳芬個人資料是「漢族客家人」，更搬出韓夫婦的女兒韓冰過去在鏡頭前講台語，結果連「發大財」3字都說不好的片段，狠狠打臉李佳芬。（擷取自「足英台三聲道磅米芳」）

2019-11-10 00:17:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬，日前提倡「母語回家學」，稱不要浪費教育資源。對此，創立「足英台三聲道磅米芳」粉專推廣母語而爆紅的「阿華師」，9日在粉專發表新影片，不但找出李佳芬個人資料是「漢族客家人」，更搬出韓國瑜夫婦的女兒韓冰過去在鏡頭前講台語，結果連「發大財」3字都說不好的片段，狠狠打臉李佳芬。

創立「足英台三聲道磅米芳」（爆米香）「阿華師」，因為在影片中流利切換各種語言而走紅。9日他在臉書粉專發布新影片，對於李佳芬反對學校教母語，稱「爸爸媽媽才是母語最好的老師」，阿華師影片中搬出李佳芬的維基百科資料指出，李佳芬是漢族客家人（福佬客），結果客家話不會講，即便是被「鶴佬（閩南語的一種方言）化了」，但她女兒韓冰的母語也講的很糟糕。

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阿華師接著秀出韓冰過去在鏡頭前講台語時，當場讓國民黨「台語大師」謝龍介誇張「綜藝摔」的畫面，以及連「高雄發大財」幾個字的台語發音都不標準的片段，搭配李佳芬喊「爸爸媽媽才是母語最好的老師」的影片剪輯在一起。

阿華師諷刺，大家都聽清楚了，李佳芬本身是一個鶴佬化的詔安客家人，不過自己的女兒韓冰，鶴佬話沒學到、詔安客家話也沒學到，李佳芬竟然還跟大家說，母語在家裡學就好？「你自己都做不到的事情，憑什麼叫別人做？」

阿華師更對李佳芬嗆聲，更可憐的是，「連你們放棄母語去學的英文，你們都講輸我」。他也以流利英語狠嗆李「可悲」、「卑劣」，並轟李佳芬稱「母語回家學」，但根本只教他們的女兒韓冰普通話，「到底居心何在」？

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