挑戰蔡其昌、林佳新 親民黨推素人黃朝淵上陣

科技人黃朝淵參選立委。（取自黃朝淵臉書）

2019-11-09 22:49:50

〔記者張軒哲／台中報導〕國親兩黨圍攻蔡其昌！親民黨提名黃朝淵原本鎖定台中市立委第八選區參選，昨天遷戶籍轉戰台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），挑戰國民黨林佳新與民進黨現任立院副院長蔡其昌，讓原本藍綠對決變成三角督，海線居民說，這樣比較熱鬧啦！

46歲科技人黃朝淵出身台中豐原，原本要在故鄉台中市第八選區競選挑戰江啟臣與翁美春，臨時遷戶籍至清水區轉而參選第一選區。黃朝淵說，自己是素人參政，期盼能替親民黨開拓票源，不論至選區參選，主要是以開拓親民黨票源為考量。希望打破藍綠意識型態，爭取第三勢力的發聲管道。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌說，「對手就是自己」，對黃朝淵並不熟悉，但只要有心要為海線鄉親服務的人，他都歡迎。

林佳新說，在民主社會，有愈多的參選人競選是好事，不論對手是誰，自己會全力以赴，希望有一個正面與歡樂的選舉，而不是抹黑的選舉。林佳新指出，親民黨加入戰局，對選情多少有些影響，但他最近跑基層，可以感受到藍營內部大團結，對選戰有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法