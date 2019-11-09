新北雲林同鄉會同場搶票 蔡英文李佳芬是否「強碰」引關注

新北市長侯友宜（圖中）出席致詞。（記者王藝菘攝）

2019-11-09 18:57:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕大選將屆，各區同鄉會是藍綠搶票重點，新北市雲林同鄉會總會今天晚上舉辦會員代表大會暨理事長、理監事就職典禮，蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬都將到場，爭取支持，包括國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、新北市長侯友宜也都到場致意。

活動主持人頻頻提醒近400桌的會員，今天重要賓客眾多，「不管是哪位候選人上台，都不要喊『凍蒜』，喊加油就好」，不希望模糊焦點。不過，蔡英文總統預計晚間7時抵達會場，而李佳芬則是表定8時抵達，兩人是否「強碰」，是今晚焦點。

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侯友宜上台致詞時，不忘大力推薦身旁的新北市立委參選人包括林國春、李翁月娥和黃桂蘭，希望未來中央和地方一同打拚。

侯友宜說，雲林就在他的故鄉嘉義旁邊，所以每次看到雲林人，就像看到家人一樣親切，也很感謝團結的雲林鄉親去年讓他當上新北市長，也表示雲林人最團結，投入公益不遺餘力。

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