藍營質疑「潛艦國造」假議題 海軍：原型艦113年下水

海軍公布的原型艦模型。（取自海軍網站）

2019-11-09 18:18:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今表示自己對「潛艦國造」抱持懷疑態度，同黨立委提名人宋瑋莉更稱「潛艇國造」是「假議題」。對此海軍司令部強調，「潛艦國造」是政府重要政策，在立法院、監察院的監督執行下，目前進展順利，首艘原型艦於民國113年下水的期程不變。

海軍司令部指出，「潛艦國造」是政府重大政策，海軍司令部已於今年3月28日赴立法院實施專案進度機密報告，4月23日也向監察委員說明進度並提出各項文件證明，目前在立、監兩院支持與監督下進度正常，也要嚴正聲明「潛艦國造」絕非假議題。

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海軍司令部表示，未來台船公司規劃在基隆廠區設置潛艦園區，目前刻正規劃中，其目的在於吸引國際大廠投資，並將原廠技術轉移，促進國內產業發展，提升在地就業人口，這是福國利民的有利時機，軍方樂觀其成。

海軍司令部強調，本軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，首艘原型艦規劃於民國113年下水，可如期如質完成，籲請國人支持。

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