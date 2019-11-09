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首頁　>　政治

時力退黨潮有內幕？ 爆和黃國昌要打民進黨這點有關

對於林亮君、吳崢退出時代力量，黃國昌表示，對於他們在政治上的選擇，只能接受，也祝福他們接下來有更好的發展。（記者楊心慧攝）

對於林亮君、吳崢退出時代力量，黃國昌表示，對於他們在政治上的選擇，只能接受，也祝福他們接下來有更好的發展。（記者楊心慧攝）

2019-11-09 21:33:34

〔即時新聞／綜合報導〕繼立委林昶佐、洪慈庸宣布退黨，時代力量再爆退黨潮，台北市議員林亮君、黨員吳崢昨（8）晚也在臉書宣布退黨。有週刊報導，林亮君、吳崢的退黨和民眾黨想找立委黃國昌擔任不分區有關；但有知情人士透露，由於黃國昌將針對民進黨大打「居住正義」的議題，讓親綠的時力人士有「選邊站」的壓力，因此林亮君、吳崢兩人選擇先跳船。

《三立新聞網》報導，知情人士透露，當時8月林昶佐、洪慈庸接連退黨後，時力高層就有預料到親近林昶佐、親民進黨的議員會跟著退黨，原以為他們會跟隨林退黨，或是在大選前突然退黨，沒想到他們會突然選在這時間點宣布退黨。

知情人士指出，由於黃國昌與時力在未來選戰主軸將主打「居住正義」的議題，對身為執政黨的民進黨有不小的壓力，可能也會讓親民進黨的議員備感壓力，因此先選擇退黨，除了可以免除「選邊站」的壓力，也能讓今天「居住正義」的活動模糊掉。

而「居住正義」活動發起人之一的黃國昌今天也在官方後援會臉書表示，他離開黨務已經一段時間，專注在自己的職責與工作崗位，努力讓這股追求公平正義的力量，持續擴大，對於黨務還是持續被拿出來炒做，他覺得十分困擾。知情人士就分析，黃國昌發文就是為了凝聚支持者，藉此把焦點拉回居住正義的議題。

時代力量又爆退黨潮，台北市議員林亮君（圖右）、前發言人吳崢（圖左）昨（8）晚突在臉書宣布退黨。（合成圖）

時代力量又爆退黨潮，台北市議員林亮君（圖右）、前發言人吳崢（圖左）昨（8）晚突在臉書宣布退黨。（合成圖）

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