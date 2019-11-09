柏林圍牆倒塌30週年 王丹：北京圍牆已建立

中國民運人士王丹今天在臉書表示，有形的柏林牆倒塌了，但是無形的北京牆已經建立起來了。（資料照）

2019-11-09 11:03:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是柏林圍牆倒塌30週年，中國民運人士王丹今天在臉書表示，有形的柏林牆倒塌了，但是無形的北京牆已經建立起來了；那場冷戰結束了，但是這場冷戰開始了。「民主在全球，都面臨著挑戰，而最大的挑戰，來自於中共。」

王丹說，他至今仍舊認為，柏林牆倒塌，是最近一百多年來，世界上發生過的最具有重大歷史意義的事件。今天紀念這個歷史事件，同樣具備重要的意義，那就是：「我們要看到，有形的柏林牆倒塌了，但是無形的北京牆已經建立起來了；那場冷戰結束了，但是這場冷戰開始了。民主在全球，都面臨著挑戰，而最大的挑戰，來自於中共。」

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王丹強調，如果我們能夠認知到，當初為了推倒那堵牆，文明社會曾經付出了多麼大的代價；那麼，今天我們也必須認識到，如果不推翻北京牆，人類社會還是會再次付出重大的代價。「歷史經常重演，只是我們常常忘記」。

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