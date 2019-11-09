時力退黨潮內幕曝光！ 週刊爆2大關鍵因素

時力台北市議員林亮君（右二）與前發言人吳崢（右一）昨宣布退黨。（資料照）

2019-11-09 07:06:25

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量再爆退黨潮，繼立委林昶佐、洪慈庸宣布退黨後，台北市議員林亮君、前發言人吳崢昨晚突在臉書宣布退黨。週刊爆料，台灣民眾黨發起人蔡壁如曾經透露有意邀請時力立委黃國昌擔任民眾黨不分區立委第1名，事件引發時力群組內訌，成為這次退黨事件的導火線。

《鏡週刊》報導，知情人士透露，蔡壁如邀黃國昌任民眾黨民眾黨不分區立委第1名的消息曝光後，有時力決策委員在黨內群組要求當事人應出面澄清，林亮君也在群組內呼籲黨主席應對時力與其他政黨合作的態度、策略進行說明。不料時力黨主席徐永明卻在群組內要求大家把話收回，嗆聲說黨內的財務負債，全部人都應負責，甚至點名前黨主席邱顯智，若邱要擔任不分區立委，應該先把黨主席接回去。

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報導提到，徐永明這段發言引起黨內許多人不滿，成為林亮君退黨的關鍵因素之一。另外一個引起兩人退黨的因素，黨內人士認為，應該是時代力量的立委不分區提名，仍是黑箱作業，沒有依循提名小組討論的民主機制，僅由徐永明、黃國昌等人單線徵詢決定。時力黨內高層當時解釋，由於怕名單消息外洩，所以都不公開。

時代力量秘書長吳佩芸對此表示，祝福他們2位有好的發展。關於徐永明與林亮君等決策委員的事，因是黨內群組，是否有相關言論，不便評論。

時代力量立委徐永明（左）、黃國昌（右）。 （資料照）

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