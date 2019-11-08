加入罷韓社團為何不退出？ 葉元之回應了

葉元之表示是想知道「他們（罷韓社團成員）到底在想什麼」，才會留下來看。（資料照）

2019-11-08 23:07:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期屢次爆發言論爭議，他的競選辦公室發言人葉元之則在各大政論節目幫忙澄清。不過，現有民眾發現，葉元之竟然藏身在罷韓臉書社團「公民割草行動」。更有網友質疑葉元之「在臥底」。對此，葉元之否認臥底，表示是想知道社團成員到底在想什麼，才會留下來看。

葉元之被網友發現，自去年6月8日就加入「公民割草行動」社團。對此，葉元之今日早上回應，今年6月間，有人邀請他加入該臉書社團，由於一開始自己沒搞不清楚，也未特別留意該社團內容，才會列名其中。

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稍後被其他媒體採訪時，被問到是否也支持罷韓？葉元之回答，他當然不支持罷免韓國瑜。葉元之說，「就是覺得他們到底在想什麼？所以才會留下來看」；至於是否為「臥底」？葉元之表示，這沒有什麼好臥底的，網路的資訊都是公開的。他也說，「加入或退出都是很無聊的事」。

「公民割草行動」發言人李醫師則強調，不管葉元之是真心支持，還是來臥底的，都歡迎他繼續在社團裡面發聲，如果葉元之也要一起加入罷韓活動，也歡迎他將戶籍遷到高雄。

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