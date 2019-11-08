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首頁　>　政治

挺韓團結全假的？連戰辦輔選會議 馬朱沒出席、洪提早離開

前國民黨主席連戰。（記者塗建榮攝）

前國民黨主席連戰。（記者塗建榮攝）

2019-11-08 20:04:49

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕為了輔選國民黨總統參選人韓國瑜，前國民黨主席連戰今晚邀集包括國民黨主席吳敦義以及馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任主席在台北國軍英雄館舉辦輔選會議，原本大伙一起參加早先也在國軍英雄館舉行的台商造勢活動，但就在造勢結束後，馬英九、朱立倫就先行離開，沒有留下來參加這場會議，就連主角韓國瑜也缺席，洪秀柱、吳敦義則是前後先行離開，面對媒體詢問原因，吳敦義不發一語離去。

據了解，擔任韓國瑜後援會總會長的連戰，非常希望朱立倫可以接下競選總部主委一職，但朱立倫日前受訪時，對於相關議題態度仍相當保留，甚至主張黨部、競選總部應該二合一，等於暗示吳敦義應該接下主委一職，黨內原先研判今晚這場輔選會議，可能勸進朱立倫，但朱卻在參加台商造勢活動後隨即離去，就連馬英九也沒留下來。

馬英九在離去時，面對媒體詢問，僅微笑以對，不發一語，至於朱立倫也沒有說明，只對媒體說其他人在用餐，隨即搭車離去。

目前留在國軍英雄館的只有作東的連戰，以及吳敦義、洪秀柱、吳伯雄，連戰兒子連勝文在場作陪，而且在連戰等人已入場二十多分鐘後，韓國瑜都沒有進入會場，隨後透過幕僚人員告知連戰等人不參加會議並離開國軍英雄館，洪秀柱則在入場十多分鐘後，就以另有要事先行離去。

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