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韓欲解禁巴拉刈 黃光芹：有親戚開農藥公司

韓國瑜屢次在談及農業時，質疑政府為何要禁「巴拉刈」除草劑，黃光芹發現，李家芬的姑姑家是開農藥公司的。（資料照，本報合成）

韓國瑜屢次在談及農業時，質疑政府為何要禁「巴拉刈」除草劑，黃光芹發現，李家芬的姑姑家是開農藥公司的。（資料照，本報合成）

2019-11-08 17:35:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜曾發表過農業政見，屢次質疑政府為何禁用「巴拉刈」除草劑，更直言當選後要針對此事做出「改善」，資深媒體人黃光芹發現，李佳芬的姑姑家是開農藥公司的。

韓國瑜過去曾自稱聽聞農民反映「巴拉刈」除草劑效果良好，但不曉得為什麼政府要將它禁用，當時此話引發政府、民間嚴厲抨擊，並解釋只需少許「巴拉刈」進入人體內即可致死，但韓仍舊於10月下旬在雲林展開「傾聽之旅」時，再度表明當選後會針對此事進行檢討。

黃光芹今（8）日在臉書表示，有網友向她爆料：「可以去查一下李佳芬的姑姑家是開農藥公司/工場的，在西螺埔心路上，和心派出所旁邊」，黃光芹對此已經查證屬實，並非謠言，因此質疑韓氏夫婦再對外發表強烈主張，當中是否存在利益衝突？更有甚者，若韓主政後，國家機器如何轉動？是否能維持行政中立？

黃光芹臉書全文

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