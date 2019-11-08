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韓國瑜勞動三箭遭諷「勞動三騙」 高市勞工局長跳出來護主

韓國瑜射出「勞動三箭」遭綠議員諷「勞動三騙」，高雄市勞工局長王秋冬跳出來護主，同時說勞工局明年度預算縮編原因。（記者黃良傑攝）

韓國瑜射出「勞動三箭」遭綠議員諷「勞動三騙」，高雄市勞工局長王秋冬跳出來護主，同時說勞工局明年度預算縮編原因。（記者黃良傑攝）

2019-11-08 16:56:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓國瑜提出「勞動三箭」政策，被民進黨議員林智鴻以高雄市勞工局預算反被砍近5億，批韓市長連高雄勞動環境都無心改善，勞動三箭淪為「勞動三騙」；高雄市勞工局長王秋冬則跳出來護主，強調市府照顧勞工、提升勞動環境的政策沒變，林議員用既定的還款額度，並以107年至108年共2年有關安全衛生督促計畫預算金額，來對比109年預算金額，有失公允深表遺憾。

民進黨議員林智鴻說，高雄市今年度預算比去年增加近130億6000萬元，韓市長說要苦民所苦，但照顧辛苦勞工的勞工局，明年度預算卻被縮編近5億5000萬元，減少了健保補助及勞檢衛生安全預算，可見韓市長根本無心解決高雄勞動環境。

投射於韓國瑜的勞動三箭內容，以補助利多政策為主，卻完全沒有針對預算詳細說明，未來恐淪為空頭支票，可對照韓市長大砍勞工局預算後，為選票又大開勞動政策支票，質疑是一貫的騙票手法。

勞工局強調，韓市長拋出勞動三箭政策，展現照顧勞工的決心。對於林智鴻的質疑，王秋冬說，為因應市府整體財政狀況，勞工局與各局處均統刪3％，並無差異，除了統刪部分，另刪社會保險5億2680萬，是依據市府與中央所訂102年至110年勞健保還款計劃，市府109年較108年還款額度減少5億2680萬元，故予減列。

此外，勞檢處另減列「督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計劃」402萬元，是因預算編列規劃，在108年同時編列該計劃107、108年合計2年度預算金額，而109年僅需編列當年度預算金額，故予減列，市府照顧勞工朋友及提升勞動環境的政策沒變。

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