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韓陣營拋「勞動三箭」 勞動部：務實作法較重要

勞動部回應韓國瑜陣營拋出的勞動三箭。（記者李雅雯攝）

勞動部回應韓國瑜陣營拋出的勞動三箭。（記者李雅雯攝）

2019-11-07 20:39:20

〔記者李雅雯／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天下午拋出「勞動三箭」，提出「同額補貼低薪年輕勞工提撥勞退」、「2年內編列1千億元撥補勞保基金」、「修正《就業保險法》」等。勞動部政務次長林明裕晚間逐一回應，部分提議是勞動部正在醞釀中的做法，另也建議政治人物拋政見要考量「務實」，不要「讓人民有錯覺」。

韓國瑜陣營拋出勞動三箭第一箭為「同額補貼低薪年輕勞工（35歲以下）」，例如，月薪3萬的勞工每月若自提勞退3%、900元，政府就相對補貼900元。林明裕指出，這樣的意見過往就有蒐集到，勞動部也有針對此做出研議，不過部內研議方向是對於所有低薪勞工，沒有設下年齡門檻，而這需要負責任地做出計算，才能繼續討論、對外拋出。

關於「2年內編列1千億元撥補勞保基金」，林明裕表示，勞動基金在幫人民賺錢，勞保年改草案也已經送入立法院，且同步撥補公務預算給勞保基金，政府對於改革沒有遲緩，但這需要是有條件的、步驟性的處理，「要國家一次拿出1千億元」，林明裕對此面露難色。

韓國瑜陣營再指「修正《就業保險法》」，擬將自僱工作者和獨力工作者拉入就業保險制度，且將申請第二胎以上的育嬰留停勞工津貼延長為9個月，以及放「無薪假」的勞工可以有「部分失業給付」。

林明裕回應，自營作業者如何認定失業有其難度；延長育嬰留停津貼也有聲音建議過勞動部；「無薪假」勞工現在就有充電加值計畫正在實施中。

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