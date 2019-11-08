郭國文擋住韓流 卓榮泰：把最強衛冕軍送進國會

民進黨主席卓榮泰（左一）陪郭國文（中）在麻豆市場助選。（記者楊金城攝）

2019-11-08 12:50:16

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨主席卓榮泰，今天上午陪同尋求連任的南市第二選區立委參選人郭國文到麻豆市場掃街拜票，卓榮泰稱讚郭國文在今年三月立委補選時為台灣成功擋住韓流，郭是最強衛冕軍、國會戰將，呼籲鄉親用選票將郭國文送進國會。

卓、郭兩人在競選團隊的伴隨下，沿著市場攤商一路拜票，受到攤商熱情歡迎，有的送菜頭、粽子預祝蔡英文、郭國文當選，有的要合影留念，卓榮泰也是來者不拒，展現柔軟身段與高度的人氣。

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對於台南市立委第二選區的選情，卓榮泰說，今年三月立委補選時，郭國文成功的為整個台灣抵擋住韓流，對選情的翻轉功不可沒，且他就任後積極任事，雖然選區改變，但服務鄉親的心不變，希望他像上次一樣在艱困的選舉中脫穎而出，民進黨賦予他衛冕成功的責任，呼籲鄉親將這位最強衛冕軍、國會戰將送進國會。

郭國文則說，三月補選對手擅長空戰，這次國民黨對手李武龍擅長陸軍，組織網路與財力都相當豐沛，他須小心應戰，面對組織型的對手，他要以地對地、空對地的來應戰。

郭國文將在明天成立玉井競選總部，後天（10日）在麻豆區成立曾文區競選總部時邀請行政院長蘇貞昌、高雄市議員陳致中來站台助選，對選舉結有信心，但不會大意。

民進黨主席卓榮泰陪郭國文今早在麻豆市場拉票。（記者楊金城攝）

民進黨主席卓榮泰今早在麻豆助選，鄉親熱情，士氣很好。（記者楊金城攝）

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