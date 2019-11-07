喊「灣灣」好熱情？ 她查百度才知有這些貶意

中國《央視》主播日前喊話「台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」！也讓「灣灣」一詞引發網友好奇。圖為國旗示意圖。（歐新社）

2019-11-07 22:50:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國《央視》主播日前喊話「台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」！也讓「灣灣」一詞引發網友好奇，猜測是否為一種對台灣可愛的稱呼。對此，有網友透過中國百度搜尋器查詢後，才發現灣灣一詞多半帶有貶意。

央視主播海霞日前喊話「台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」！讓不少網友批評「矯情」，而「灣灣」一詞也引起討論。不過早在此之前，「灣灣」一詞就廣泛被中國網民使用於稱呼台灣人。

請繼續往下閱讀...

對此，有一名女網友在大學生社群網站「Dcard」發文，表示她使用中國搜尋器百度查詢後，中國網民普遍表示是指稱台灣人說話的腔調「聽起來有點娘」，若是男性說話就更娘；因此灣灣一詞應為泛指台灣人「娘娘腔」、「同性戀」的戲稱；也有中國網民補充是類似「台巴子」、「呆丸」、「歹丸」等貶意詞。

對此，女網友忍不住諷刺央視女主播，「海霞，想叫別人回家，你也好歹叫聲『同胞』是吧？」其他網友也紛紛表示、「還以為是叫灣灣很可愛」「反正我們也叫他們支那了」、「那戲稱他們26不過分吧」、「先不管意思，看到灣灣第一個反應，少裝親熱」！

不過也有中國女大學生驚訝表示「作為大陸（中國）人我覺得至少灣灣不是罵人，我們有時候會說灣灣女生很可愛什麼的，灣灣真的不是罵人的」、「應該是比較可愛的說法，最初我見是灣灣、陸陸這麼叫的。但不知為何有人會認為是貶意，然後又滋生了一些用例」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法