驚！中山大學教授爆料 電子郵件遭監看達3年

中山大學傳出有10多位政治、兩岸相關專業的教授遭到不明人士監看長達3年。（法新社）

2019-11-07 17:57:13

〔即時新聞／綜合報導〕中山大學傳出有10多位政治、兩岸相關專業的教授遭到不明人士監看長達3年，對方還冒充中山大學主任秘書，邀教授當面討論兩岸關係。陸委會今（7）日回應，近年中國把監控系統運用在校園，透過監控師生行為，擴大政治掌握力度，對人權侵害日益嚴重，已請教育部了解相關的情形。

一名中山大學教授在臉書指出，2016年下半年起，監看者創設數個假帳號，冒充校方資深行政人員，靜靜監偵十多位教授的電子郵件信箱內容，這些教授包含政治學研究所教授、活躍於兩岸以及台灣公共事務的亞太所與政經系教授等，其中一名教授與政界關係親密，一週更受到超過50次的電郵入侵，是「VIP等級的」。

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該名教授表示，今年10月底，對方假冒中山大學主任秘書，寫信要求他到辦公室討論兩岸關係。他察覺有異，致電秘書處，經過校方資訊處調查後，才查出這個潛伏3年的監偵行動。

文中寫道，入侵者的IP有從美國、中國、香港登入的紀錄，自今年以來集中出現於香港網域，不過技術人員高度懷疑這是使用VPN的網域地址，「我們目前也不清楚，為什麼攻擊者要突然放棄潛伏的狀態出來見人」，資訊處也認為對方不會停止行動，「他們」必定會有下一步的動作。

文中也說，台灣幾乎每間大學的電子郵件都使用Open Webmail，「這事會發生在中山大學，也就會發生在其他大學，尤其是那些與政府外交兩岸國安情治或高科技領域合作密切的學校」。該名教授認為，或許監看者比台灣政治學者還清楚圈內人際關係。

陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，中國極權專制長期打壓不同意見，近年中國更將監控系統運用在校園裡面，透過監控師生行為，擴大政治掌握力度，對人權侵害日益嚴重。近期中國運用銳實力影響其他國家，干擾各國學術機關的正常研究，目前國際社會已嚴重的關切，並採取因應作為。

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