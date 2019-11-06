歡樂無法黨為何拒絕「香菜」？呱吉透露原因...

「歡樂無法黨」黨員、核心黨職幹部開會應具備「香菜」除外的酒水零食，呱吉透露，他也喜歡吃香菜，但創黨共同發起人之一、眼球中央電視台主播「視網膜」討厭香菜，為了尊重同志，所以排除香菜。（資料照）

2019-11-06 11:30:36

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市議員「呱吉」邱威傑等人日前向內政部遞件籌組「歡樂無法黨」，希望政治充滿快樂因子的理念頗受各界認同，但「全體黨員、核心黨職幹部開會應具備『香菜』除外的酒水零食」，則引發好奇、議論，對此，呱吉今早受訪透露，他也喜歡吃香菜，但創黨共同發起人之一、眼球中央電視台主播「視網膜」討厭香菜，為了尊重同志，所以排除香菜。

呱吉接受電話訪問的過程，不時傳出爽朗笑聲，他說，歡樂無法黨真的有向內政部申請登記成立政黨，「你們可以去問內政部，看他們要不要講」；記者詢問，黨綱「以歡樂為本」，主張「政治不難，找回歡樂而已」，很受網友認同，「魅力無法黨」永遠的黨主席、前新北市議員李婉鈺也欣賞，但李跟許多網友一樣不明白為什麼要拒絕許多人愛吃的「香菜」。

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呱吉回應時，一度開玩笑地說「香菜這個危害社會的物質」，其實，他也喜歡吃香菜，不過，「政治就是充滿互相尊重、溝通、妥協」，創黨共同發起人Youtuber網紅「視網膜」陳子見、「志祺七七」張志祺當中，視網膜不喜歡香菜，為了尊重同志的飲食取向，才作此表達。

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