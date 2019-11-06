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首頁　>　政治

罷韓遊行號召10萬人上街 尹立嗆「歡迎韓粉來玩」

罷韓遊行12月21日動，公民團體號召10萬人上街。（記者黃佳琳攝）

罷韓遊行12月21日動，公民團體號召10萬人上街。（記者黃佳琳攝）

2019-11-06 09:59:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前81氣爆自救會會長陳冠榮醫師、前金區三川里里長莊晉勳今（6）日在高雄市立文化中心，宣布「1221 wecare臺灣大遊行」正式啟動，共同向全台灣的民眾呼籲：「高雄醒了，那你們呢？」

尹立表示，假庶民詐騙在「韓假期間」橫行全台，更透過紅媒放大、網路造謠，意圖讓韓害再起；詐騙早已經產業化、科技化、國際化，面對犯罪般的詐騙，台灣需要國與國的司法互助；面對政治詐騙，更需要台澎金馬的同胞們手足相抵、縣市聯防。

尹立說，罷韓已在倒數計時的路上，但罷韓已經不只是高雄的事，12月21日，要邀請每一位珍惜台灣的人站出來，從各地來到高雄。會不會擔心韓粉來鬧場？尹立回應，歡迎任何人來參加，也韓迎韓粉來玩。

張博洋表示，韓國瑜參選總統請假後，先是去了屏東，然後第一場造勢選在台南，就是要跳過高雄，因為他知道，高雄人早就看清他的本質，所以不敢在高雄繼續行騙，只好到還沒被騙過的其他縣市，去騙還沒被騙過的人。

張博洋強調，因為在乎高雄，所以公民出來捍衛高雄，大家更要出來在明年投下對韓國瑜的反對票，不僅是為了反對韓國瑜，更是要否定中國國民黨這樣一個與民主價值站在對立面的政黨；而罷韓象徵的不只是對韓市長的否定，更要將高雄將作為全台對抗中國韓流的火車頭。

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