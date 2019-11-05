發現不實謠言中傷小英 民進黨竹縣黨部向警方檢舉

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德抨擊，網路上設定以小英落敗為前提，放話造謠惡意傳播「台灣將發生近30年來最嚴重的暴動！！」，已經嚴重傷害台灣的民主。（記者黃美珠攝）

2019-11-05 22:55:44

［記者黃美珠／新竹報導］選舉選到謠言滿天飛！新竹縣今天出現首宗選舉謠言檢舉案！

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，他最近發現縣內有人用LINE散佈，設定以小英總統連任失敗為假想情境的謠言，危言聳聽地傳播辣台妹會如何結合美國，透過第3人提起當選無效之訴來「做掉」當選的國民黨韓國瑜。

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文中甚至恐嚇公眾說，這將導致台灣發生30年來最嚴重的暴動。為此，他已向新竹縣警局刑警大隊檢舉，交由警方深入追查造謠和散佈者，呼籲鄉親冷靜不要上當，更不要盲從轉發製造社會不安。

彭瑞德說，事實上最近新竹縣內一樣透過網路、手機通訊軟體，還有人散佈另1則不利小英的謠言。

這個謠言針對台灣的同婚政策，造謠說我國的健保，最大的虧損就是愛滋造成的，且直指今年的健保因此虧損400億，明年、2020年的虧損將高達700億元。

彭瑞德說，上述2則謠言不僅都有違反社會秩序維護法之嫌，更有意圖使小英總統不當選的問題。而針對健保制度所生的謠言，還不無有歧視同婚者、愛滋病患之嫌，實在不可取。

他說，他近日接獲前述謠言後即向黨中央回報，同步也跟警方提出檢舉，交由警方深入追查散佈和製造謠言的藏鏡人。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德今天譴責抹黑造謠小英總統者，表示已跟警方檢舉，交由警方深入追查中。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，另有不明人士散佈明年健保虧損將達700億元的假消息，他也已一併提供給警方追查。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德向警方報案後，呼籲鄉親不要相信透過網路、手機散佈的謠言，更不要隨之起舞而轉發。（記者黃美珠攝）

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