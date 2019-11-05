陳建仁晤自民黨顧問 盼日方協助為台灣發聲

副總統陳建仁（見圖）今日上午接見「日華親善協會全國連合會」會長藤井孝男訪問團時強調，台灣做為區域的重要成員，會善盡國際責任，結合理念相近的國家，確保和平穩定之現狀，並期盼持續為台灣發聲。（資料照）

2019-11-05 13:15:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午接見「日華親善協會全國連合會」會長藤井孝男訪問團時強調，台灣做為區域的重要成員，會善盡國際責任，結合理念相近的國家，確保和平穩定之現狀，並期盼持續為台灣發聲，協助我國參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及加入各種國際組織。

陳建仁表示，藤井會長過去擔任日本國會跨黨派友台組織「日華議員懇談會」幹事長，長期推動強化台日兩國關係，包括促成免簽、駕照相互承認、打工度假協定、北海道設處及故宮文物赴日展出等，對促進台日兩國關係貢獻良多，他要向藤井會長表達由衷感謝。

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副總統指出，藤井會長號召全日本各地親善協會代表共同來台，以具體行動展現對我國的支持，在台灣國際處境艱難之際，不僅給予我方鼓舞，也對台日雙邊交流、強化日本各界友我人士深入瞭解臺灣有重大意義。

陳建仁說，近來日本天災頻仍，第19號颱風侵襲日本，災情非常嚴重，他由衷期盼災區早日復原，受害民眾得以儘速恢復正常生活。鑒於防災無國界，期盼未來能持續擴大雙邊防災合作，增進台日友好關係。

副總統提到，沖繩著名世界遺產「首里城」不幸於上週發生大火，建築嚴重毀損，總統已於第一時間表達慰問。「首里城」是沖繩最重要的歷史建築，也是國人熱愛的觀光景點，他也衷心期盼重建工程順利進行，讓世界各國能再次感受琉球王城的魅力。

陳建仁表示，中國近來不斷威脅利誘我邦交國與台灣斷交，強迫我國接受「一中原則」及「一國兩制」，並揚言不放棄對台動武，此等舉措已威脅台海及亞洲區域和平及穩定，我國絕無法接受。總統已於今年國慶演說中明確宣示，拒絕「一國兩制」是台灣2300萬人民不分黨派、不分立場之最大共識。做為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保和平穩定之現狀，不會被片面改變。

副總統提及，美國副總統彭斯（Mike Pence）於10月24日公開盛讚台灣是中華文化與民主的燈塔，並表示美國將與台灣站在一起，捍衛得來不易的自由。安倍首相也多次表示，台日共享自由、民主、法治等普世價值，彼此是重要的夥伴與珍貴的友人。

陳建仁認為，藤井會長擔任自民黨顧問，與安倍首相及黨內重要幹部關係良好，與會的親善協會代表在日本各界都深具影響力，期盼持續為台灣發聲，大力協助我國參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及加入各種國際組織。

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