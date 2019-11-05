藏12年舊恨？高嘉瑜還原與阿扁愛恨情仇...

陳水扁爆出12年前，高嘉瑜爭取選立委卻被喊卡，因此對他懷恨在心；高嘉瑜對此表示，這是人生寶貴的經驗，很感謝阿扁總統給他人生磨練，她並未懷恨在心。（資料照）

2019-11-05 12:42:14

〔記者楊心慧／台北報導〕前總統陳水扁近來常針對政治時事發表評語，炮口對準總統蔡英文，讓民進黨立委參選人高嘉瑜在政論節目表示蔡英文未將陳水扁特赦，因此阿扁才會針對蔡，甚至說陳水扁是被仇恨蒙蔽雙眼，沒想到陳水扁卻爆出12年前，高嘉瑜爭取選立委卻被喊卡，因此對他懷恨在心。對此高嘉瑜表示，這是人生寶貴的經驗，很感謝阿扁總統給她人生磨練，她並未懷恨在心。

高嘉瑜表示，12年前游錫堃任民進黨黨主席時，曾提出雷雨奇兵計畫，原定提名她選立委，但阿扁總統回鍋黨主席後，決定換成羅文嘉參選，對她而言是突然換掉且未經過程序，她當時想找阿扁總統溝通，後來兩人也見了面，她印象深刻阿扁總統翹著二郎腿，更對她說「輸不是輸，贏不是贏」，這句話讓她銘記在心，很感謝阿扁總統給她人生經歷，絕不是仇恨。

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高嘉瑜說，歷史已經不能重來，現在也會繼續努力，內湖、南港是艱困選區，要一步一腳印的努力在基層打拚。至於被說是「反扁先鋒」，高家瑜說，阿扁總統是她法律系的學長，無論是智慧、聰明、才智、口才，到現在記憶力也都很好，希望他身體健康，繼續維持他的好心情，也希望他能夠了解，其實對他沒任何仇恨或主觀上的不滿，只是做自己該做、說自己該說的事。

由於高嘉瑜在節目上被主持人趙少康問到「要把阿扁關回去？」她回答未來的總統候選人可以考慮，高嘉瑜今解釋，目前的法律要件、社會共識還沒有成形前，無論藍綠總統候選人，可能都沒有特赦阿扁的空間，所以這也不是小英個人的問題，就算找韓國瑜也是一樣的答案，因此要等藍綠和社會有共識，法律條件完備後，才能夠思考特赦，這也不是呼籲韓國瑜特赦。

高嘉瑜指出，特赦條件需所有的案件都判刑確定才有空間，但阿扁總統的有些案子已停止審判，我們也了解審判的過程中，確實有司法上不公正的地方，這也是阿扁總統所掛念的部分，就這點過去我們也有聲援過，但未來是否要特赦，在法律上仍有一定的要件，目前看來所有案件審判完成前，很難去有這樣的法律條件，仍希望在法律公平的情況下，給阿扁總統公平審判的機會。

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