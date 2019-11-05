防災都更獎勵延長3年！侯友宜宣布獎勵延後落日

海砂屋東來大廈目前拆到6樓，將於明年2月前完成拆除作業。（記者陳心瑜攝）

2019-11-05 12:24:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天參加推動防災自治條例淡水區海鷗段的拆除典禮，並視察一旁正在拆除的「海砂屋」東來大廈拆除進度。侯友宜現場宣布，因新北市尚有許多海砂屋，原於明年3月22日落日的「新北防災自治條例」，將以「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」方式，讓新北防災獎勵1次到位的政策延續執行3年，全力加速危險房屋重建。

侯友宜說，「新北防災自治條例」讓一次獎勵全部到位，條例將在明年3月22號到期，為了讓都更防災型能夠更順利，政策將延續3年，讓都更「風起雲湧」，變成新北市所有危險老舊房屋都願意響應，用民眾更快的速度，換回更安全的房屋。

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侯友宜表示，東來大廈海砂屋過去7年推動都更很不順利，他競選新北市長時說過，政府明知道有危險而不處理，是無能的政府，到發生重大公安意外，造成人命的傷亡，還沒有能力處理，叫不負責任的政府，所以他上任後針對最為詬病的都更延宕，成立都市推動更新小組，和東來大廈的住戶一起並肩作戰，也感謝在地里長支持。

侯友宜說，包括防災自治條例、都市更新條例、危老條例等多元都更方式，來申請的有115件，核准了89件，這89件陸續動工，超過過去21年的總和，會繼續解決新北市長期以來70萬戶、30年以上的老舊房屋以及危險的海砂屋，用更大的效率和魄力解決居住安全。

新北市政府都市更新處表示，淡水東來大廈於2012年鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建築物，後續因構造損壞加劇並發生多起外牆磁磚及混凝土塊剝落等公安事件，成住戶及用路人安全上的一大隱憂，2018年完成建築物結構安全性能詳細評估結果「有立即性危險，建議拆除重建」，今年7月8日執行東來大廈停止使用作業，9月起拆除，預計明年2月前拆除完成。

淡水區幸福里長李佳倩說，淡水東來大廈不只是淡水區都市更新的指標案件，更帶動後續效應，海鷗段、學府路51巷旁社區也因此到淡水前進工作站表達都更意願，市府推動辦公室隨即展開輔導作業，感謝市府團隊解決危險建物重建的決心。

新北市長侯友宜5日參加推動防災自治條例淡水區海鷗段的拆除典禮。（記者陳心瑜攝）

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