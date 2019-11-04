26條誘台》中國自相矛盾！ 王丹：1條就能打臉中共

中國民運人士王丹針對中共《對台26條措施》笑說「誰不知道這是為了介入選舉的政治操作啊？」更直批只要提到「恢復中客自由行」，就能打臉中共！圖為中共領導人習近平。（歐新社）

2019-11-05 00:22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日推出最新《對台26條措施》，對此，國台辦聲稱，這26條措施是「對台灣同胞一視同仁的具體體現」。中國民運人士王丹就笑說：「誰不知道這是為了介入選舉的政治操作啊？」王丹更直批，只要提到「恢復中客自由行」，就能打臉中共！

中國挑在台灣大選前公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（26條措施），總統府4日也回應，兩岸應正向交流、對等互惠，而不應「名為惠台，實為鎖台」。總統府認為，這「26條措施」實際上是「一國兩制台灣方案」的行動方案，中國意圖以此框架台灣，也損害台灣人民實質利益。

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王丹則在臉書上表示，中共推出「惠台26條」，但其實1條就能打臉中共，他表示，若要真的「惠台」，請恢復中客自由行。王丹認為，中國一方面取消自由行來打擊台灣經濟，另一方面還說要惠台，「自相矛盾成這樣，誰不知道這是為了介入選舉的政治操作啊？」王丹怒批「以為台灣人都傻嗎？」

王丹臉書全文

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