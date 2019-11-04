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26條誘台》人渣文本嘲諷條：老共騙術落後韓國瑜1世紀
2019-11-04 21:01:38
〔即時新聞／綜合報導〕繼去年的「對台31項措施」後，中國國台辦與中國發改委今（4）日聯名公布「對台26項措施」，對此，筆名「人渣文本」的時代力量黨代表周偉航在臉書上發文反諷中國，他還戲稱「在韓總（國瑜）面前，老共的騙術直接落後一個世紀」。
綜合媒體報導，周偉航今日下午在臉書粉專上發文，他開頭就直嗆，「老共今天推出什麼惠台26條。雖然老共應該是覺得這些方案很屌，但其實一整個廢啊！」對此，周偉航列舉郭台銘「0到6歲國家養」、韓國瑜夫婦的「學貸不用還」和「一個便當錢就長照吃到飽」，反諷中國「現在才推手機優惠費率」，只是在跟風而已。
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最後，將中國「對台26項措施」與台灣2020中國國民黨總統參選人的政見做比較，時力黨代表周偉航戲謔地表示，「在韓總面前，老共的騙術直接落後一個世紀」。