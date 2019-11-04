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台灣政府每月受3千萬次網攻 資安處：推測一半來自中國

美國在台協會與行政院資安處共同舉辦首次國際聯合網路「大規模網路攻防演練」，行政院資安處處長簡宏偉出席開幕式並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

美國在台協會與行政院資安處共同舉辦首次國際聯合網路「大規模網路攻防演練」，行政院資安處處長簡宏偉出席開幕式並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2019-11-04 13:46:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院資安處長簡宏偉今天表示，台灣政府網路1個月平均受到約3千萬次攻擊，不過攔截成功率達99％以上，同時使台灣蒐集資訊豐富、成為優勢。對於攻擊來源，簡宏偉說，由於網路攻擊時常透過不同國家做跳板，沒辦法完全確定，推測有一半來自中國。

美台合作首次大規模網路攻防演練今登場，上午在台灣微軟舉行開幕式，日本、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、諾魯和捷克等十餘國專家參與。

簡宏偉在開幕式會後受訪表示，台灣從2013年開始辦理Cyber Storm相關活動，今年特別的地方是美國會先舉辦2天的訓練，接下來3天攻防演練以金融領域作為攻防測試實驗場，其他國家扮演攻擊手，台灣國內團隊則扮演防禦角色，彼此切磋、增進彼此技藝，希望逐步變成區域代表性的活動，資安無國界，進一步推動資安防護合作。

對於對岸對台網路攻擊是否因應大選出現變化，簡宏偉說，不只選前才有攻擊，長期觀察下來每當有重大事件的時候，攻擊都會變多，趨勢上數量增加，形式上針對性的攻擊也變多，針對個人感興趣的內容發動先進持續性的攻擊。

針對公部門網路資安防護，簡宏偉則說，目前每個月大概有2億次的掃描，平均1個月受到3千萬次攻擊，2018年攻擊成功的件數約262件，其中真正屬於比較嚴重的資安3級的只有6件，台灣攔截成功率達99％以上。

簡宏偉說，不清楚我方（受攻擊次數）是不是最多的，「應該在前段班」，和歐洲國家1個月可能幾萬次相比，台灣受攻擊頻率非常高。至於攻擊來源，他說，因為網路攻擊時常透過不同國家做跳板、來自境外，沒辦法完全確定，「推測有一半來自中國」。

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