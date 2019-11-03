雲林基層農會員工控訴 遭半強迫捐款給韓國瑜

雲林某農會遭指控，半強迫員工捐款給韓國瑜與謝淑亞（左）。（資料照）

2019-11-03 23:05:23

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣一處農會基層員工近期傳出遭半強迫捐款給國民黨總統參選人韓國瑜，以及藍營雲林立委參選人謝淑亞，該農會由總幹事捐1萬元、主任們捐2000元帶頭「拋磚引玉」，該員工自稱假裝成很樂意的捐了1000，「想說買個平安，但內心還是很不舒服」。

臉書粉絲專頁「雲林公民行動聯盟」發文指出，1名A先生自稱是雲林某農會基層員工，但最近收到「半強迫捐款」的訊息，讓他很不自在，不想捐，但很害怕，他說，也在農會上班的張姓同事，在line群組向大家說韓國瑜與謝淑亞的選舉很需要錢，因此需要大家發起樂捐。

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A先生提供對話截圖，張姓同事要大家出手相挺，並說出總幹事捐1萬元，主任們捐2000元，雖說是自由樂捐，A先生表示，在這樣的氛圍中上班感到非常不舒服，想捐錢換個和大家好相處但又不甘心，又想勇敢地表現出不想捐，但很怕喜怒形色被同事看出而被排擠，最後他假裝成很樂意的捐了1000，想說買個平安，但內心還是很不舒服。

不少網友得知此事後，紛紛留言指出「菜漲價，最大隻的菜蟲是誰？ 大家心知肚明！」、「說好的一碗魯肉飯和一瓶礦泉水呢？」、「明年，讓農會跟水利會，一樣收回國家管理」、「好大的官威阿」、「雲林，不意外，一向如此，我們XX農會就是某人的選舉機器」。

臉書粉絲專頁「雲林公民行動聯盟」全文

有自稱農會員工的民眾指出，自己遭半強迫捐款給韓國瑜。（圖擷取自雲林公民行動聯盟）

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