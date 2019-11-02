「寧投白癡也不要投獨裁者」 韓粉拉票話術讓她傻眼

國會政黨聯盟2日在凱道舉行「國會政黨聯盟週年慶 進軍立法院誓師大會」，會中國會黨黨主席妙天（左）和國民黨總統參選人韓國瑜（右）一同上台造勢。（記者王藝菘攝）

2019-11-02 23:15:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜目前「放韓假」，全力投入2020的總統選舉，更有一群死忠韓粉擁護替他拉票。就有一名高雄網友透露，有韓粉的拉票方式竟稱「我們寧願投給一個白癡也不要投給一個獨裁者。」說法讓她傻眼直呼「神邏輯！」

這名網友在罷韓社團「公民割草行動」發文表示，她有朋友接到一名女韓粉的拉票電話，該名韓粉表示「先生你好，我想轉述一下我們的心聲，現在獨裁者當政，我們寧願投給一個白癡也不要投給一個獨裁者。」原PO朋友回應，「可是我們為什麼要投給一個白癡？」未料韓粉竟理所當然地說，「投給一個白癡也比投給一個獨裁者來得好。」

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PO文的網友傻眼直呼，「韓粉心目中的韓國瑜是個白癡嗎」，真的是「神邏輯！」文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「小英是獨裁者嗎？亂講」、「獨裁者會有投票選舉？ 真悲哀憨粉」、「不怕壞，就怕笨」、「獨裁？ 那他還能打電話？」、「小英哪裡獨裁？韓粉果然不意外搞笑」。

有一名高雄網友透露，有韓粉的拉票方式竟稱「我們寧願投給一個白癡也不要投給一個獨裁者。」說法讓她傻眼直呼「神邏輯！」（圖擷取自臉書「公民割草行動」）

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