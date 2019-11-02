176農會齊力挺小英總統連任 陳吉仲：繼續為農民謀福利

農委會主委陳吉仲表示，小英總統諸多促進農民福利、照顧農民的政策，因而獲得今日眾多農會力挺的盛況。（圖擷取自臉書＿陳吉仲）

2019-11-02 23:42:36

〔即時新聞／綜合報導〕史上首次！全國176個各級農會齊心力挺小英總統連任！農委會主委陳吉仲表示，小英總統諸多促進農民福利、照顧農民的政策，因而獲得今日眾多農會力挺的盛況。文末也熱情喊道，「讓我們一起努力，讓蔡總統的執政團隊繼續為農民謀福利」。

農委會主委陳吉仲在臉書貼文 指出，全國176個各級農會代表，今日在台南成立「全國各級農會挺英後援會」，全力支持蔡英文總統連任。而這也是史上首次，同時有這麼多的農會現身力挺總統連任。如此盛況，是因為小英總統的執政，始終把農業與農民放在國政的第一位，而小英總統用心照顧農民，自然也獲得農會的支持。

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陳吉仲指出，小英總統執政3年多以來，與農委會合力推動了許多促進農民福利的政策，包括實耕者全面納入農保、農民職災保險、農業收入保險、8億元補助小型農機具，以及即將完成的農民退休制度。

陳吉仲指出，而這些政策都是需要農會的配合才能完成。例如，今年大受農民肯定的文旦大果收購政策，也是有好幾個縣市的農會配合執行，才能達成保障農民收益的成績。陳吉仲表示，小英總統經常跟他說，照顧好農民的農會，政府一定要相挺。

文末，陳吉仲也熱情喊話，「讓我們一起努力，讓蔡總統的執政團隊繼續為農民謀福利」。

貼文一出，網友也湧入熱情留言，「利農利民的政策主委都是衝第一，落實代耕制度降低生產成本，正是老農想要的，統一代耕與契作生產，產銷履歷從根本做起保障農民生計！」、「民進黨真正有感的政策才不是靠派系分贓！希望台灣農業愈來愈好，陳主委繼續努力，謝謝你們呀，謝謝所有農業從業人員」、「史上最強的主委，親和力強，又苦民所苦，所以全國農民都站出來相挺，讚」、「也感謝農委會的努力」、「祝福小英總統高票連任！」。

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