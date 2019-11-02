韓國瑜指台灣是福地 朱宥勳：福地怎被迫收留國民黨？

韓國瑜在桃園造勢會上稱台灣在二戰期未受美軍「攻擊」，引發外界議論聲浪。圖為韓國瑜昨日桃園造勢情況。（資料照）

2019-11-02 16:42:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統候選人韓國瑜昨日在桃園楊梅造勢會上稱台灣在二戰期間未受美軍「攻擊」，與事實有出入的發言再度引發外界不滿反彈聲浪。對此，作家朱宥勳在臉書上分析，韓國瑜「攻擊」原意應指「登陸」，但最令他不滿的是韓國瑜指台灣是「福地」，因為台灣若真是福地，怎會被迫收留國民黨？

朱宥勳表示，從前後文判斷，他猜測韓國瑜的「攻擊」原意應指的是「沒有被美軍『登陸』」。回顧歷史，朱宥勳表示，當年美國一度研擬了登陸台灣的作案計畫，但經評估後並未執行，只攻占了菲律賓和韓國瑜致詞時特別提到的琉球，美軍確實沒有「登陸」台灣。

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但說到「攻擊」，朱宥勳話鋒一轉，點名「高雄大空襲」、「台北大空襲」事件，表示當年台灣從未少受美軍攻擊；當美軍登陸菲律賓與琉球時，為牽制台灣島上的日軍，分別轟炸過高雄與台北。但台美關係隨著歷史洪流改變，戰後，美軍成為協防台灣主要力量之一，並憑藉著對台灣徹底的研究，協助構築了台灣現在的防禦體系。

看回韓國瑜的致詞，朱宥勳坦言，他最不認同的並非是「二戰台灣沒被美軍攻擊」，而是「台灣是福地」這句話，因為一個稍微對台灣多舛歷史有了解的人，根本不可能如此評論。文末，他更是一記重砲轟擊，指台灣若真是福地，怎會「被迫收留你們國民黨」？

對此，網友紛紛讚同朱宥勳見解，留言「就算真的福也被你們這群人搞髒了」、「死又不是死他家的，當然福地啊」、「台灣對國民黨來說是福地沒錯啊」，也有網友從不同角度指出「福地不就是『墓地』的意思嗎？」

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